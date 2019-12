Wenn Weihnachten enttäuschend und traurig ist

Weihnachten verbinden viele mit Vorfreude, Zuversicht Herzswärme und Liebe. „Aber längst nicht alle“ sagte Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Diözesanbischof Manfred Scheuer und Landeshauptmann Thomas Stelzer. Da gäbe es die Anruferin mit Mitte Vierzig die unter Tränen erzählt, dass ihr Mann sie gerade verlassen hat. „Oder der aufgebrachter älterer Herr, der sich grimmig über das „ganze Getue“ im Advent. „Im Gespräch wird klar, dass er seit Jahren alleinstehend ist – und einfach auch nur gern jemanden hätte, mit er feiern kann“, sagt Barbara Lanzerstorfer-Holzner. von der Telefonseelsorge. Gerade für Menschen ohne haltgebende Beziehungen sei Weihnachten äußerst schmerzlich.

„Es ist keine Seltenheit, dass Enttäuschungen, Kränkungen, Einsamkeit und Existenzsorgen jetzt viel intensiver hereinbrechen als zu anderen Zeiten im Jahr. Viele zweifeln gerade in diesen Tagen daran, dass es das Leben und Gott gut mit ihnen meint“, sagte Bischof Manfred Scheuer. Ganz wichtig sei es daher, diesen Menschen mit ihren Sorgen und ihrem Leid nicht allein zu lassen. „Das größte Geschenk, dass ich geben kann, ist, den anderen zuzuhören.“ Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge machen das rund ums Jahr, 24 Stunden täglich – und natürlich auch zu den Feiertagen.

Für alle, die Weihnachten in schwierigen Verhältnissen verbringen, rät Silvia Breitwieser, die Feiertage gut zu planen. „Dann ist die Gefahr, nach dem Trubel in ein tiefes Loch zu fallen, nicht so groß.“ Außerdem wichtig: „Achten Sie auf ihre Bedürfnisse und tun sich sich selbst etwas Gutes.“

Telefonseelsorge

Mitarbeiter der Telefonseelsorge stehen an allen Tagen des Jahres 24 Stunden lang kostenlos und vertraulich für Gespräche zur Verfügung. Am Freitag, 20. Dezember gibt es zudem prominente Unterstützung: Bischof Manfred Scheuer ist von 16 bis 17 Uhr und Landeshauptmann Thomas Stelzer von 13.30 bis 14.30 Uhr unter der Telefonnummer 142 zu erreichen