Wein, Käse und eine kleine Pause: Die Gäste der Gala sind eingeladen!

Kurze Auszeit vom Ballgeschehen in der Upper-O-Lounge mit Spezialitäten aus Oberösterreich

Die OÖN-Galanacht des Sports ist eine rauschende Ballnacht. Wem jedoch einmal der Sinn nach einer Pause steht, findet in der Upper-O-Lounge im Foyer des Brucknerhauses eine „Oase“ inmitten des Trubels, wo man gemütlich ein Glaserl Wein trinken und dazu Käsespezialitäten genießen kann. All das ist gratis, Infos zu den Produzenten der Schmankerl gibt’s unten im Stichwort.



Noch ein tolles Angebot für die Gäste der Gala: Bei Bedarf können die Besucher Frisur und Make-up auffrischen lassen. Profis vom Linzer Friseur Haircutters sind am 7. Februar in der Styling-Lounge im Einsatz: „Wir drehen Locken wieder ein, bringen Volumen zurück, frischen Lippenstift wieder auf oder mattieren den Teint, wenn der nach einigen Runden am Tanzparkett glänzt“, sagt Stylistin Anna Deisinger vom Haircutters-Team. Jeder ist willkommen, das Service ist kostenlos.

Maria und Fritz Wallner Bild: Franz Neumayr

Köstlicher Käse

Für Maria und Fritz Wallner ist die Gala heuer eine doppelte Premiere – sie sind zum ersten Mal auf dem Ball und auch erstmals mit ihren Schmankerln vertreten. Die Familie produziert in Scharnstein Käsespezialitäten aus H2-Milch, einer natürlichen Vollmilch – in der Upper-O-Lounge gibt es die Köstlichkeiten zum Kosten.

Barbara Wallisch und Irene Wurm Bild: Volker Weihbold

Ein Glaserl in Ehren

Winzerin Irene Wurm führt mit ihrer Schwester Barbara Wallisch das Gustergut in St. Florian bei Linz, wo die beiden Most, Säfte und Wein produzieren.

Bei der Galanacht des Sports servieren sie Genießern heuer prickelnden Sekt, vergoren nach der Champagnermethode, Donauriesling und Gemischten Satz

In der Styling-Lounge kann man Frisur und Make-up auffrischen lassen. Bild: Weihbold

Schönes Service

„Die Leute schätzen es sehr, wenn sie sich bei uns in der Styling-Lounge frisch machen können“, sagt Anna Deisinger von Haircutters. Generell seien auf Bällen heuer natürliche Hochsteckfrisuren im Trend. Tipp: „Die Haare sollten griffig sein, deshalb lieber einen Tag vorher waschen und Festiger verwenden!“

Das Programm

Die Galanacht des Sports am Freitag, 7. Februar, ist prominent besetzt. So werden ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau und Lukas Mähr sowie die Skisprung-Legenden Andi Goldberger und Thomas Morgenstern im Linzer Brucknerhaus erwartet.

Die Eröffnung gestalten The Freaks, durch den Abend führen Silvia Schneider und Tom Walek.

Die Karten (ab 45 Euro) gibt es im Linzer Brucknerhaus, online unter brucknerhaus.at sowie in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader