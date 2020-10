WearFair in neuem Gewand: Linzer Messe bekommt eine "Filiale" in Wien

"Für jede Konsumentscheidung gibt es eine nachhaltige Lösung", sagte Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer bei der Eröffnung der "WearFair" gestern Nachmittag in der Tabakfabrik Linz. Die WearFair habe sich in 13 Jahren von der kleinen Modemesse zur größten Nachhaltigkeitsmesse Österreichs entwickelt. Und dieses Wachstum soll jetzt auch in der Marke sichtbar werden. Gemeinsam mit Landesrat Stefan Kaineder präsentierte Pfoser-Almer gleich zwei Neuerungen: Die Messe wird im März 2021 erstmals auch in Wien stattfinden. Und sie bekommt einen neuen Namen: WeFair. "Das zeigt unsere gemeinsame Mission über alle Branchen hinweg: Wir sind fair", so die Verantwortlichen.

Betten aus heimischen Hölzern tischlert Arnold Berger. Bild: Volker Weihbold

Trotz Corona-Pandemie findet die Messe statt, "auch wenn ein Zuwachs bei den Besuchern eine echte Überraschung wäre", sagt Pfoser-Almer. Man wolle aber auch die Ausstellerinnen und Aussteller, die großteils ein schweres Jahr hatten, unterstützen. "Sie sind alle Pioniere und sollen so gut wie möglich durch die Krise kommen." Das Corona-Präventionskonzept sei sehr gut, sagte Kaineder. "Das Risiko ist nicht größer als im Supermarkt."

Bernadette Hartl präsentiert Taschen aus alten Büchern. Bild: Volker Weihbold

Sakko von damals

Mitbegründer der WearFair ist Gesundheitsminister Rudi Anschober. Er stattete der Messe gestern einen Besuch ab und lobte sie als "absolutes Erfolgsprojekt für nachhaltigen Lebensstil". 160 Aussteller zeigen hier, wie nachhaltiger Konsum funktionieren kann. Darunter Neulinge genauso wie "alte Hasen". Das Linzer Modelabel "Kleider machen Leute" ist von Anfang an dabei. "Das Sakko, das ich heute trage, habe ich hier bei der ersten WearFair gekauft", sagte Norbert Rainer vom Klimabündnis Oberösterreich. "Auch die Veja-Schuhe sind derzeit richtig angesagt", so Anita Katzenberger von "Kleider machen Leute".

Chili-Experte Thomas Schauer mag’s scharf. Bild: Volker Weihbold

Nebenan zeigt Bernadette Hartl, wie schön Upcycling sein kann. "Ich kann einfach nichts wegschmeißen", sagt die Steyrerin, die ihr Label "Bernanderl" zum ersten Mal auf der WearFair präsentiert. Sie macht aus alten Büchern neue Taschen. Justizministerin Alma Zadic hat schon eine.

Arnold Berger aus Schwertberg produziert Sensus-Betten aus heimischen Hölzern. "Unsere Möbel sind handgemacht, individuell und echte Schmuckstücke", so der Tischler. Die WearFair hat aber auch sonst viel Kostbares im Programm. Thomas Schauer aus Altenfelden mag es scharf. "Bei mir gibt es Gewürze mit Chili", sagt er. Und wer eine Pause braucht, geht auf eine Tasse Kaffee zu Peter Affenzeller aus Freistadt. Auch er ist zum ersten Mal dabei. (ried)

WearFair 2020

Die Messe „WearFair + mehr“ in der Tabakfabrik Linz findet am Samstag, 3. Oktober, 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, 10 bis 18 Uhr, statt.

Der verstärkte Ticket-Online-Vorverkauf soll Warteschlangen an den Kassen vermeiden. Alle Informationen finden Sie auf www.wearfair.at.

OÖNcard-Inhaber erhalten 2 Euro Eintrittsrabatt.