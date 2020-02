Modemacher Gottfried Birklbauer hat in seinem Atelier in der Linzer Herrenstraße alle Hände voll zu tun – und zwar bis heute Vormittags. "Manche Damen gehen frühmorgens in Linz noch zum Friseur, holen sich ihr Ballkleid bei mir – und dann geht’s ab nach Wien zum Opernball", erzählt er.