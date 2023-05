Warum die Krönung von Charles nicht bei allen Briten gut ankommt

Charles III. wird am Samstag offiziell zum britischen König gekrönt.

Viele internationale Gäste werden am Samstag die Krönung von Charles III. in London miterleben, auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird einer von ihnen sein. Für das Vereinigte Königreich ist die Zeremonie eine staatstragende Angelegenheit, doch nicht bei allen Bürgern ist die Vorfreude darauf stark ausgeprägt: 58 Prozent der Britinnen und Briten sind an der Krönung des neuen Königs gar nicht interessiert, ergibt eine Umfrage der BBC.

Woher kommt das Desinteresse am royalen Trubel? "Das Leben in Großbritannien ist momentan nicht besonders lustig", sagt Leben-Redakteurin Valerie Hader im Gespräch mit OÖN TV und verweist dabei auf die hohe Inflation, eine angespannte Situation bei Mietpreisen und den drohenden Kollaps des Gesundheitssystems. Hinzu komme, dass alleine die Zeremonie rund um die Krönung Millionen an Steuergeldern verschlingen würde.

Video: Der royale Talk mit Valerie Hader in voller Länge

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Wurzinger Redakteur Online/OÖN TV Florian Wurzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.