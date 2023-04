Walderdbeeren und ein Wildschwein: Die Symbolik auf Charles’ Einladung

Am 6. Mai wird König Charles in der Westminster Abbey in London gekrönt, rund 2000 Gäste werden dem historischen Ereignis bewohnen. Die begehrten Einladungen dafür haben sie bereits erhalten – und die sind voller versteckter Botschaften. Das Design stammt von Andrew Jamieson, einem Wappenkünstler und Illustrator. Besonders auffällig auf der mit Aquarell- und Gouachefarben gemalten Karte ist das Motiv des "Grünen Mannes".