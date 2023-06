Vorwürfe sexueller Übergriffe: Auftakt bei Prozess gegen Kevin Spacey

Dem 63 Jahre alten zweifachen Oscar-Gewinner ("American Beauty") werden Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der frühere Star der Netflix-Serie "House of Cards" plädierte in allen zwölf Fällen auf unschuldig.

Die ihm zur Last gelegten Sexualdelikte reichen von Belästigung bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr und sollen sich zwischen 2001 und 2013 abgespielt haben. Spacey, der von 2004 bis 2015 künstlerischer Direktor am renommierten Londoner Theater Old Vic war, wird zum Prozessauftakt am Mittwoch persönlich im Southwark Crown Court erwartet. Für die Verhandlung ist eine Dauer von vier Wochen angesetzt.

Mehr zum Thema Society & Mode Kevin Spacey per Videoschaltung vor Londoner Gericht LONDON. US-Schauspieler Kevin Spacey ist wegen neuer Missbrauchsvorwürfe am Freitag per Videoschaltung vor einem Londoner Gericht erschienen. Kevin Spacey per Videoschaltung vor Londoner Gericht

Mehr zum Thema Society & Mode Spacey wegen sexueller Übergriffe auf drei Männer angezeigt LONDON. Der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey (62) ist in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe auf drei Männer angezeigt worden. Spacey wegen sexueller Übergriffe auf drei Männer angezeigt

Mehr zum Thema Society & Mode Kevin Spacey in Zivilprozess um sexuelle Belästigung freigesprochen NEW YORK. Nach zahlreichen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat Hollywood-Star Kevin Spacey vor Gericht einen Erfolg verbuchen können: Eine Jury ... Kevin Spacey in Zivilprozess um sexuelle Belästigung freigesprochen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper