Vor zehn Jahren hat Schwedens Prinzessin Victoria Ja gesagt

"Ihr habt mir meinen Prinzen geschenkt" – mit diesen Worten bedankte sich Victoria mit Daniel Westling bei ihrem Volk, das dem Paar nach der Trauung auf den Straßen Stockholms fröhlich zujubelte. Am Freitag jährt sich der Hochzeitstag zum zehnten Mal.

Der Weg zum Altar war für Victoria und Daniel ein langer. Neun Jahre zuvor waren sie sich in Daniels Fitnessstudio erstmals begegnet, es folgte eine heimliche Romanze. Nicht alle hießen die schließlich öffentlich gemachte Beziehung zwischen der Prinzessin und dem Fitnesstrainer gut. Je mehr Daniel jedoch seine bodenständige, pflichtbewusste Natur zeigte, desto mehr fielen die Hürden für das gemeinsame Glück.

Was am 19. Juni 2010 letztlich folgte, war eine Traumhochzeit mit einem strahlenden Brautpaar, gerührten Royals aus verschiedenen Königshäusern und Millionen Fernsehzuschauern weltweit. Deutschsprachige Zuseher hatten es dabei besonders einfach, die entscheidenden Worte des Tages zu verstehen: Das schwedische Wort für "Ja" ist nämlich "Ja".

Anderthalb Jahre später brachte Victoria Töchterchen Estelle, 2016 Sohn Oscar zur Welt. Und Daniel (46) hat sich in den Jahren zu einem gestandenen Staatsmann entwickelt. Über die Herausforderungen hatte er schon auf der Hochzeit gesprochen. "Ich werde mein Äußerstes tun, um den Erwartungen zu entsprechen", hatte er damals gesagt. Und mit einem verliebten Blick auf seine Frau hinzugefügt: "Ich werde alles dafür tun, damit du so glücklich bleibst, wie du heute bist." Gemessen an Victorias (42) unentwegt strahlendem Lächeln ist ihm das bis heute offenbar gelungen. Den Hochzeitstag wird das Paar privat verbringen. In Schweden gilt trotz des Sonderwegs in der Corona-Krise ein Verbot für Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern. Eine größere Feier im Königshaus wäre daher unpassend.

