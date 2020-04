Vor ihrem 15. Hochzeitstag: Prinz Charles und Camilla wieder vereint

Jetzt, wenige Tage vor ihrem 15. Hochzeitstag, sind der britische Thronfolger und Herzogin Camilla wieder vereint.

Camilla (72) musste bis Montag vorsichtshalber 14 Tage in Selbstisolation, um ganz sicher zu gehen, dass sie nicht infiziert ist. Die beiden halten sich zwar im schottischen Landsitz Birkhall in der Grafschaft Aberdeenshire auf, sie waren die letzte Zeit aber dort voneinander getrennt. Am Donnerstag haben die beiden ihren 15. Hochzeitstag.

Ebenfalls positiv getestet wurde der britische Premierminister Boris Johnson. Er regiert nun aus dem Krankenhaus. >> Mehr dazu hier

Die Queen hielt in der Coronakrise eine Ansprache und traf dabei offenbar den Nerv der Briten. >> Zum Artikel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.