Vor der Linse: Anna Veith macht als Model wieder gute Figur

Bereits im vergangenen Jahr hat Ex-Skirennläuferin Anna Veith (34) bewiesen, dass sie nicht nur auf der Piste, sondern auch vor der Kamera eine gute Figur macht. Die gebürtige Halleinerin ist das Gesicht einer aktuellen Calzedonia-Kampagne. Stolz präsentiert die baldige Zweifachmama die Schnappschüsse in den sozialen Medien.

Das Shooting zur neuen Winterkollektion des italienischen Modeunternehmens fand diesmal in Wien statt. Sie stand auch für die diesjährige Bademoden-Kollektion vor der Linse, dafür wurde mit Starfotograf Riccardo Vimercati auf den Kanarischen Inseln gearbeitet.

Die 34-Jährige setzt einen schwarzen Overall in Szene und schreibt scherzhaft dazu: "Fühlt sich ein bisschen an wie ein Rennanzug. Ich habe kurz bei Calzedonia angerufen, ob er auch fürs Skifahren geeignet ist."

