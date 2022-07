Vor 25 Jahren wurde Versace ermordet: Das tragische Ende eines Modefürsten

Als Gianni Versace am 15. Juli 1997 nach einem Morgenspaziergang zu seiner Villa "Casa Casuarina" am Ocean Drive in Miami Beach zurückkehrt, wartet dort bereits sein Mörder. Mit zwei Pistolenkugeln tötet er den 50-jährigen Designer. Und so endet vor genau 25 Jahren auf tragische Weise ein Leben, das selbst für die exzentrische Modewelt neue Maßstäbe gesetzt hat. Der Täter ist schnell identifiziert: Andrew Cunanan, ein 27-jähriger Serienmörder, dem bereits vier weitere Morde zur Last gelegt werden.

Schwester Donatella Versace (67) Bild: REUTERS

Auf dem Höhepunkt des Ruhms

Gianni Versace befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Er hat aus dem Nichts innerhalb von zwei Jahrzehnten ein Modeimperium erschaffen, schwelgt in Glamour und Luxus. Geboren am 2. Dezember 1946 in Reggio Calabria, zeigt sich im Schneideratelier der Mutter schon früh seine Begeisterung für Mode.

Versaces Mode steht für Opulenz, Schönheit und Lebensfreude. Bild: REUTERS

1972 zieht Versace nach Mailand, arbeitet für verschiedene Labels und macht schließlich 1978 seinen eigenen Namen zur Marke. Damit ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In den 1980er-Jahren entwickelt sich Mailand zur absoluten Modemetropole und stürzt Paris vom Thron. Vor allem zwei Namen sind in aller Munde: Giorgio Armani und Gianni Versace. Der größtmögliche Kontrast, den Mode bieten kann. Hier ein androgyner Look in Beige und Grau. Dort eine bis in den Exzess gesteigerte opulente Sinnlichkeit. Oder wie es Anna Wintour, die Chefredakteurin der "Vogue", einmal beschrieb: "Armani entwirft für die Ehefrau, Versace für die Geliebte."

Die leuchtendsten Farben, die buntesten Muster, die kostbarsten Stoffe an den schönsten Frauen und Männern: In der Mode von Gianni Versace wird der Superlativ zur Norm.

Sängerin Jennifer Lopez in Versace Bild: REUTERS

Der Tag, der alles verändert

Seine Boutiquen gleichen römischen Tempeln. Models macht er zu Supermodels. Stars wie Elton John, Sylvester Stallone und Prinzessin Diana bilden seinen Freundeskreis. Der Designer wohnt nicht, er residiert: in Palazzi von imperialer Pracht, gefüllt mit erlesener Kunst. Ein Lebensstil, der die Fantasie anregt. Immer an seiner Seite die Geschwister Donatella und Santo Versace. Sie ist seine engste Vertraute, er kümmert sich um die geschäftlichen Belange.

Am 15. Juli 1997 bricht ihre Welt zusammen. Warum Andrew Cunanan den Designer getötet hat, ist unklar. Wilde Spekulationen gibt es trotzdem. Cunanan selbst begeht acht Tage nach der Tat Suizid. Nach dem Tod von Gianni rückt Donatella Versace als Kreativchefin nach – und steht vor einer Mammutaufgabe. "Die ganze Welt blickte auf mich und 99 Prozent der Leute dachten, ich würde es nicht packen. Und vielleicht dachte auch ich am Anfang so", gesteht sie später.

Lady Diana gehörte zu Versaces Freundeskreis – im Bild bei seinem Begräbnis. Bild: REUTERS

Das Scheitern kommt tatsächlich. Und die Öffentlichkeit nimmt genüsslich daran Anteil. Ihre Drogenprobleme, die Schönheitsoperationen, die Magersucht von Tochter Allegra. Viele Kollektionen werden von der Kritik verrissen.

Doch Donatella Versace hält dem stand, befreit sich mit der Zeit aus allen Miseren und entwickelt das Label Schritt für Schritt weiter. Sie wird schließlich gar eine der Frontfrauen eines auf den Laufstegen zelebrierten Feminismus. In einem "FAZ"-Porträt sagte sie vor drei Jahren: "Jetzt ist es an der Zeit, für Frauen zu kämpfen."