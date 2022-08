Vor 25 Jahren starb Lady Diana: Mythen und Verschwörungen über ihren Tod

Manche Theorien kamen durch Dianas ehemaligen Butler Paul Burrell ans Licht. Im Oktober 2003 präsentierte er einen handgeschriebenen Brief, in dem die Prinzessin bereits zehn Monate vor dem tödlichen Unfall einen Anschlag auf ihr Leben prophezeit hatte. "Man will den Weg für eine neue Hochzeit von Charles freimachen", schrieb Diana darin. Unklar war, warum der Butler den brisanten Brief erst Jahre später veröffentlichte. Nach seinem Erscheinen stellte Burrell jedenfalls sein Buch "A Royal Duty" vor.