Von nackten Frauen bis zur Muttergottes: Erben wollen 25.000 Bilder und Statuen aus Berlusconis Nachlass loswerden

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi sammelte Bilder und Statuen. Seine 5 Kinder erfreuen sich jedoch weniger an diesem Nachlass.

Die Kinder des im Juni verstorbenen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi wollen Kunstsammlung des TV-Tycoons loswerden - darunter auch erotische Gemälde. Die Sammlung - 25.000 Bilder und Statuen - ist in einer 4500 Quadratmeter großen Lagerhalle in der Nähe von Berlusconis Residenz in Arcore bei Mailand aufbewahrt. Die Familie zahlt dafür jährlich 800.000 Euro Miete.

Die Sammlung habe jedoch einen niedrigen Kunstwert - deshalb wollen sich die 5 Kinder des Medienzaren von den Bildern trennen und die Lagerhalle frei räumen, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica". Die Bilder stammen von zahlreichen Auslandsbesuchen Berlusconis. Sie zeigen Städte, die der viermalige Premier besonders liebte, vor allem Paris, Venedig, Rom und Neapel. Auch Marmorbüsten Berlusconis sind in der Lagerhalle aufbewahrt. Zur Sammlung gehören Bilder nackter Frauen und Gemälde der Muttergottes. Viele Stücke sollen von Berlusconi auch bei Shopping-Fernsehkanälen erworben worden sein.

Berlusconi setzte Quantität vor Qualität

Laut "La Repubblica" soll Berlusconi in wenigen Jahren 20 Millionen Euro für Kunst ausgegeben, dabei jedoch mehr auf Menge als auf Qualität gesetzt haben, bemängelte der Kultur-Staatssekretär Vittorio Sgarbi. "Von 25.000 Gemälden sind nur sechs oder sieben wirklich interessant", kommentierte Sgarbi, einer der prestigereichsten Kunstexperten in Italien und Parlamentarier von Berlusconis Partei Forza Italia.

Was mit den Bildern jetzt konkret geschehen soll, ist fraglich. Motten hätten bereits mehrere Bilderrahmen schwer beschädigt, berichtete das Blatt. Eine Desinfizierung sei zu teuer, daher wollen sich seine Nachkommen von den Bildern trennen. Die weniger wertvollen Objekte könnten sogar verbrannt werden. "Ich weiß, dass auf künstlerischem Niveau die Zerstörung dieser Gemälde kein Delikt wäre", kommentierte Sgarbi.

