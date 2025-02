Von Leni Klum bis Johann Strauss: Was die Besucher am Opernball erwartet

Am 27. Februar tanzt in der Wiener Staatsoper wieder die Prominenz an.

Es wird der Opernball des Johann Strauss: Um den 200. Geburtstag des "Walzerkönigs" entsprechend zu würdigen, steht beinahe die gesamte Eröffnung der 67. Ausgabe des Fests am Donnerstag im Zeichen des populären Komponisten. Der Ball wird aber auch eine große Lücke aufweisen: Der im vergangenen Sommer verstorbene Baumeister Richard Lugner wird nur mehr symbolisch in seiner Loge Platz nehmen.

Heuer war es im Vorfeld auffallend ruhig um das Spektakel. Das mag teilweise der allgemeinen Weltlage und den speziellen Gegebenheiten in Österreich (Stichwort: Regierungsbildung) geschuldet gewesen sein, vor allem lag es aber daran, dass niemand einen Stargast bzw. den eigenen Besuch massiv promotete. Und die Tage der Hollywood-Diven sind mit dem Tod von Lugner wohl auch endgültig vorbei.

Bildergalerie: „Alles Walzer“ - Die Opernball-Roben der Moderatorinnen (Foto: Thomas Ramstorfer (ORF)) Bild 1/11 Galerie ansehen

Hommage an Baumeister

In der Lugner-Loge wird folgerichtig auch der Street-Artist und DJ Alec Monopoly zu Gast sein. Zuvor wird der Künstler in der Lugner City noch eine Hommage an den verstorbenen Baumeister Richard Lugner kreieren. "Damit setzen wir nicht nur die Tradition meines Vaters fort, sondern präsentieren die Lugner City auch im Zeitgeist von 2025", sagte Jacqueline Lugner. Für Richard Lugner wird in der Loge symbolisch ein Sitzplatz leer gehalten.

Künstlermanager Helmut Werner, der vergangenes Jahr dem deutschen Unternehmer Markus Deussl mit Schlagersänger Heino, Comedian Oliver Pocher und Schauspieler Franco Nero gleich drei Stargäste in seine Loge gesetzt hatte, orientierte sich heuer überhaupt in Richtung Semper Opernball um. Auch Stardesigner Harald Glööckler, der 2024 noch zu einem "völkerverbindenden Sekt-Empfang für den Frieden" geladen hatte, bleibt fern. "Ich bin auf Reisen", ließ er die APA wissen.

Leni Klum dürfte kommen

Ganz ohne Glamour wird der Opernball aber nicht ablaufen. Medienberichten zufolge dürften Leni Klum, Tochter des deutschen Supermodels Heidi Klum, und ihr Vater Flavio Briatore auf Einladung der Familie Swarovski teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung stand am Freitag zwar noch aus, aber es war davon auszugehen, dass diese noch während des Wochenendes folgt.

Maximum an Latin Lover

Große Namen gibt es auf jeden Fall bei den Künstlerinnen und Künstlern der Eröffnung: Auftreten werden Nadine Sierra, Juan Diego Flórez, Maria Nazarova und Daniel Jenz. Es gibt dabei nur ein einziges Stück, das heuer nicht von Johann Strauss stammt – nämlich "Bella Enamorada" aus "El último romántico" von Reveriano Soutullo und Cornelius Meister. Dieses ist dafür Flórez wie auf den Leib geschrieben. "Das ist musikalisch das Maximum, was an Latin Lover möglich ist", unterstrich Opern-Direktor Bogdan Roščic im Vorfeld.

Auch das Ballett zollt dem Walzerkönig Respekt. Martin Schläpfer, Ballettdirektor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts, hat für das Wiener Staatsballett den "Kaiserwalzer" umgesetzt. Der Chefchoreograf sprach von einer tänzerischen Kipplage "zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Ich denke, Wien ist da wirklich getroffen." Das erste Mal tritt das Ensemble dabei gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der hauseigenen Ballettschule auf.

Blumenschmuck besonders üppig

Der Blumenschmuck fällt besonders üppig aus. Maryam Yeganehfar hat sich dabei gemeinsam mit Emil Doll ganz bewusst von der Einfärbigkeit des Dekors der vergangenen Jahre entfernt. Die beiden setzen vielmehr auf eine "vielfältige, bunte, üppige Farbwelt". Neben Blumen wurde auch Obst und Gemüse in den Schmuck eingebaut.

Auch heuer wird der Opernball ein Zeichen für soziale Verantwortung setzen: Mit dem Erwerb der Eintrittskarten (Aufschlag von 35 Euro pro Ticket) und der Konsumation am Ball (zehn Prozent Aufschlag auf die Gastronomie-Umsätze) wird erneut "Österreich hilft Österreich" unterstützt. "Da kommt eine stattliche sechsstellige Summe zusammen", so der Direktor.

Der ORF wird wieder für die Übertragung des Fests in die heimischen Wohnungen sorgen. Durch den diesjährigen Abend führen Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Andi Knoll sowie Marion Benda und, erstmals, Silvia Schneider am Red Carpet. Für die pointierten Kommentare sorgen einmal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper