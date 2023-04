1990 zierte die Schauspielerin die Titelseite des ersten "People"-Sonderhefts über die 50 schönsten Menschen der Welt. Das ist zwar lange her, an Michelle Pfeiffer sind die Jahrzehnte aber fast spurlos vorbeigegangen. An diesem Samstag (29. April) feiert die Hollywood-Schönheit ihren 65. Geburtstag.