Camilla: Von der Mätresse zur Königin

"Es war nicht einfach", sagte Camilla (75) einmal der "Vogue" über die Phase, als sie und ihre Beziehung mit Charles im Fokus der Boulevard-Berichterstattung standen. Die Frau des britischen Königs Charles (74) galt lange als Persona non grata in der britischen Öffentlichkeit. Sie hatte sich, so fanden viele, in die Beziehung zwischen Queen-Sohn Charles und der als Königin der Herzen verehrten Prinzessin Diana gedrängt.