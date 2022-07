Von der Mätresse zur Königin in spe: Herzogin Camilla wird 75 Jahre alt

"Rottweiler", "Pferd", "royale Schlaftablette" – Camilla, Herzogin von Cornwall, die morgen 75 Jahre alt wird, musste schon viele Schmähungen über sich ergehen lassen. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles (73) galt lange als Persona non grata in der britischen Öffentlichkeit. Sie hatte sich, so fanden viele, in die Beziehung zwischen Charles und der als Königin der Herzen verehrten Prinzessin Diana gedrängt.

Erst gehasst, jetzt gemocht

Doch Zeit heilt alle Wunden. Inzwischen ist Camilla ein respektiertes Mitglied der Königsfamilie. 40 Prozent der Briten geben an, sie zu mögen. Anerkennung erhält sie inzwischen auch von Queen Elizabeth II. (96) – die teilte vor kurzem ihren Wunsch mit, nach ihrem Tod solle Camilla den Titel "Queen Consort" tragen.

Die Herzogin gilt als warmherzig und bodenständig Bild: Archiv/APA/Alastair Grant

Abzusehen war diese Rolle der Herzogin nicht. Geboren wurde sie als Camilla Rosemary Shand 1947 in London als Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns. Camilla ging auf ein Mädchenpensionat in der Schweiz und studierte französische Literatur in Paris. Doch schon eine Vorfahrin Camillas, Alice Keppel, hatte als Geliebte des früheren britischen Königs Edward VII. am Hof Ansehen und Einfluss erlangt. Die Legende besagt, Camilla habe den schüchternen Charles zu Beginn der 1970er-Jahre am Rande eines Polo-Turniers mit den Worten angesprochen: "Wissen Sie, Sir, meine Urgroßmutter war die Mätresse Ihres Ur-Urgroßvaters. Also, wie wär’s?"

Prinz Charles und Camilla lernten sich angeblich auf einem Polo-Turnier kennen Bild: Archiv/APA/Alastair Grant

Ob es sich genauso zugetragen hat, sei zu bezweifeln, berichtete der "Telegraph" unter Berufung auf den Biografen des Paares, Gyles Brandreth. Doch die Anziehungskraft zwischen den beiden sei "unmittelbar, gegenseitig und leidenschaftlich" gewesen, zitierte das Blatt Brandreth. In einem abgehörten Gespräch zwischen den beiden soll Charles später sogar den Wunsch geäußert haben, sich in einen ihrer Tampons zu verwandeln.

Hochzeit im kleinen Kreis im Jahr 2005 Bild: Archiv/APA/Alastair Grant

Trotz der Beziehung zu Charles heiratete Camilla 1973 zunächst den Offizier Andrew Parker Bowles. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Tom (47) und Laura (44). Camilla ist inzwischen längst Großmutter und hat ein inniges Verhältnis zu ihren Enkeln. Doch das Verhältnis zwischen Camilla und Charles nahm einige Jahre nach ihrer Hochzeit wieder Fahrt auf. Die beiden trafen sich auch, nachdem der Prince of Wales 1981 die damals erst 20 Jahre alte Diana Spencer geheiratet hatte. Die britische Öffentlichkeit war entsetzt, als herauskam, dass Charles die hübsche und äußerst beliebte Diana mit der als burschikos geltenden Camilla betrog.

Glückliches Paar: Charles und Camilla bei einem offiziellen Staatsbesuch in Kuba Bild: Archiv/APA/Alastair Grant

Erst nach dem Unfalltod von Diana 1997 schien einer öffentlich gelebten Beziehung zwischen Charles und Camilla nichts mehr im Wege zu stehen. Doch sie überstürzten nichts. Als die beiden 2005 in einer bescheidenen Zeremonie in Windsor heirateten, hatte sich die Briten bereits mit ihnen ausgesöhnt. Inzwischen vertreten sie immer häufiger die Queen bei öffentlichen Aufgaben und Camilla engagiert sich unter anderem für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, und betreibt einen Online-Buch-Club.

Dass sie für die "Vogue" fotografiert wurde, dürfte der für ihren Kleidungsstil oft belächelten Camilla gutgetan haben. Sie ist nie extravagant, strahlt stets eine gewisse Einfachheit aus. Ihren Geburtstag will sie im kleinen Kreis begehen. Auch das passt zu ihr.