Von der Märchenprinzessin zur "Mama Caroline"

Schon länger ist es in den Klatschspalten ruhig geworden um die einstige Märchenprinzessin aus dem Haus Grimaldi, die als Teil des internationalen Jetsets bekannt war. Prinzessin Caroline, die älteste Tochter des 2005 verstorbenen Fürsten Rainier III. und der US-Filmlegende Grace Kelly, spielt hingegen im Kulturleben des Felsenstaates eine wichtige Rolle. Sie ist zudem seit langem Präsidentin einer von ihrer Mutter gegründeten, international tätigen Kinderhilfsorganisation. Straßenkinder im afrikanischen Kongo nennen sie einfach "Mama Caroline".

Glanz und Glamour, Leid und Drama ziehen sich durch das Leben der Caroline Louise Marguerite von Monaco. Erzogen im englischen Ascot, heiratete sie 1978 gegen den Willen der Eltern den 17 Jahre älteren Versicherungsmann und Playboy Philippe Junot. Zwei Jahre später war sie geschieden. 1983 gab sie dem Italiener Stefano Casiraghi das Jawort. Am 3. Oktober 1990 verunglückte die Liebe ihres Lebens dann bei einem Rennbootunfall bei Monaco tödlich. Die drei gemeinsamen Kinder Andrea, Charlotte und Pierre wurden Halbwaisen. Bereits 1982 wurde Carolines Mutter bei einem Autounfall aus dem Leben gerissen.

Caroline mit ihrer Schwester Stephanie Bild: Archiv

First Lady im Ministaat Monaco

Nach diesem Unglück unterstützte Caroline ihren Vater Rainier tatkräftig und stieg zu einer Art "First Lady" des Ministaats auf.

1999 vermählte sie sich an ihrem Geburtstag mit dem Deutschen Ernst August Prinz von Hannover und heißt seitdem offiziell auch Caroline von Hannover. Die in Gmunden geborene gemeinsame Tochter der beiden, Alexandra Prinzessin von Hannover, ist inzwischen 23 Jahre alt. Carolines Ehemann, der Chef des Adelsgeschlechts der Welfen, fehlt bei gesellschaftlichen Ereignissen in Monaco schon seit vielen Jahren. Er hielt sich zuletzt vor allem auf seinem Anwesen in Grünau auf.

Ein Bild aus anderen Zeiten: mit Fürst Rainier, Ernst August von Hannover, Prinzessin Alexandra und Fürst Albert Bild: AFP

Längst steht inzwischen aber die nächste Generation der Monaco-Adeligen im Rampenlicht: vor allem Carolines jüngster Sohn Pierre Casiraghi (34) mit seiner aus einer italienischen Aristokratenfamilie stammenden Ehefrau Beatrice und Carolines Tochter Charlotte Casiraghi (35).