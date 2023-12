Von der Hostess zur Königin: Silvia von Schweden ist 80

"Es hat einfach Klick gemacht" – so beschrieb Königin Silvia einmal den Moment, als sie Carl Gustaf traf. Es war 1972, als die Heidelberger Kaufmannstochter, die damals noch Silvia Sommerlath hieß, als Chef-Hostess und Dolmetscherin prominente Gäste bei den Olympischen Spielen in München betreute. Und bei der Gelegenheit einen der begehrtesten Junggesellen Europas, den späteren König von Schweden, traf. Damit begann eine Romanze, die 1976 mit einer Traumhochzeit in Stockholm besiegelt wurde.

Silvia war und ist bis heute ein Glücksfall für Schweden – da sind sich Historiker einig. Die hübsche Deutsche ließ nicht nur ihren oft unsicher und ungelenk wirkenden Ehemann glänzen, sie verhalf dem gesamten Königshaus, das damals in der Krise steckte, zu neuer Popularität. "Sie hat die Monarchie gerettet", sagt Adelsexperte Roger Lundgren. "Die Königin hat die einzigartige Gabe, die Menschen, mit denen sie spricht, wirklich zu sehen. Wenn sie den Raum betritt, dann fühlt man förmlich ihre Präsenz."

Im September 2023 wurde das 50. Thronjubiläum von Carl Gustaf groß gefeiert. Bild: APA/Janerik Henriksson

Die erste Zeit am Hof war für die Tochter eines Geschäftsmannes und seiner in Brasilien geborenen Ehefrau nicht leicht. Silvia wuchs mit drei älteren Brüdern auf und lebte zehn Jahre in São Paulo. "Ich kam aus einem völlig anderen Umfeld, und es gab so viele Dinge, die ich lernen musste." Dabei hätten ihr auch ihre Wurzeln geholfen, erzählt sie. "Es heißt, ich habe ein brasilianisches Herz, einen deutschen Kopf und eine schwedische Seele."

Das Paar ist gerne in Österreich – hier ein Besuch in Salzburg zur Festspielzeit. Bild: APA/Franz Neumayr

Mit ihrer Disziplin, ihrer Bescheidenheit und Zielstrebigkeit gilt Silvia vielen Menschen in dem skandinavischen Land als Vorbild. Eines ihrer großen Herzensthemen: ihr Engagement für benachteiligte Kinder. 1999 gründete sie die "World Childhood Foundation" – eine Stiftung, die Dutzende Projekte weltweit unterstützt. Ihre eigenen Kinder, Kronprinzessin Victoria (46), Carl Philip (44) und Madeleine (41), machen das Bild der sympathischen Königsfamilie perfekt. Komplettiert wird das Idyll von acht Enkeln. Auch einen Skandal rund um eine Affäre des Königs und nachgesagte Besuche im Rotlichtmilieu überstand die Beziehung. Silvia schwieg und blieb an Gustafs Seite. "Wenn du jemanden liebst, ist es egal, ob er der Chef einer Firma ist oder ein König", erklärte sie am Anfang ihrer Ehe auf Englisch. Heute spricht sie perfekt Schwedisch.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader