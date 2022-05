Von Australien nach Roitham im Salzkammergut: "I love it"

Es hört sich abenteuerlich an, für Melanie Biesl aber war alles "no problem", wie die 27-Jährige erzählt. Vor vier Jahren lernte sie ihren Ehemann Thomas – er war auf Geschäftsreise in Australien – kennen und lieben. Als er sie nur ein Jahr danach fragte, ob sie mit ihm nach Roitham kommen wolle, hat sie sofort "Ja" gesagt, wie die Mama von zwei Söhnen im Alter von sieben und 19 Monaten erzählt.