Vom Teller bis zur Brille: "Made in OÖ" ist bei internationalen Stars gefragt

Wie die Amerikanerin Kourtney Kardashian auf der sozialen Plattform Instagram zeigt, deckt die Schauspielerin, Reality-Show-Teilnehmerin und Modeunternehmerin ihren Tisch täglich mit "Gmundner Keramik" – und zwar mit den Dekoren "Grüngeflammt", "Grüner Rand" und "Streublume". Das freut die oberösterreichische Manufaktur mit Sitz in Gmunden naturgemäß sehr, wie das Keramikwerk in einer Aussendung bekannt gab.

Kourtney Kardashian isst ihr Frühstück aus Schüsseln von Gmundner Keramik. Bild: Instagram

Vom Traunsee in die USA

Sowohl in der Früh als auch zu Mittag kommen bei der 41-Jährigen, die mit ihren drei Kindern in Kalifornien lebt, die handbemalten Teller und Schüsseln auf den Tisch. Bilder davon hat Kardashian auf ihren Instagram-Account gestellt. Kourtney ist die Schwester von Kim Kardashian, die mit dem US-Rapper Kanye West verheiratet ist.

Warum die prominente Amerikanerin vom Geschirr aus Gmunden so begeistert ist, weiß man nicht. Es dürfte sich um einen glücklichen Zufall handeln.

Apropos Kardashian: Die prominenten Schwestern lieben ein weiteres Produkt aus Oberösterreich, nämlich jene falschen Wimpern, die von Celine Ausserwöger aus Rottenegg vertrieben werden. Dieses Produkt der Oberösterreicherin schaffte es vor zwei Jahren sogar in das begehrte "Goodie Bag" bei der Oscar-Verleihung. Neben den Kardashians klimpern auch Sängerin Mariah Carey und Schauspielerin Nicole Kidman mit den Wimpern aus Rottenegg.

Dank Celine Ausserwöger (li.) klimpert auch Kim Kardashian mit Wimpern aus dem Mühlviertel. Bild: privat

Dass Produkte aus Oberösterreich bei amerikanischen Promis Gefallen finden, passiert nicht zum ersten Mal. 2016 zeigte sich US-Schauspieler Brad Pitt bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles mit einer rahmenlosen Brille des Linzer Unternehmens Silhouette.

Arnie und das Mühlviertel

"Can you say Kreisel?", fragte Arnold Schwarzenegger vor zwei Jahren in einer US-Talk-Show – und präsentierte bei dieser Gelegenheit jenen Geländewagen, den er sich bei Kreisel Electric im Mühlviertel auf E-Antrieb umbauen hatte lassen. Der Terminator war sogar als Stargast zur Eröffnung des neuen Standorts von Kreisel Electric in Rainbach im Mühlkreis. Mittlerweile sind die Kreisel-Brüder und die Familie Schwarzenegger auch geschäftlich verbunden: Arnolds Neffe Patrick Schwarzenegger-Knapp hält 16 Prozent an Kreisel Electric.

Die Kreisels aus Rainbach mit Arnold Schwarzenegger Bild: Martin Pröll

Könige in Seewalchen

Seit mehreren Jahrzehnten soll die holländische Königsfamilie immer wieder bei Tostmann Trachten in Seewalchen am Attersee einkaufen. 2017 kam die königliche Familie mit Willem Alexander, Maxima, den drei Töchtern und Königmutter Beatrix in die Trachtenmanufaktur. Der private Einkaufsbummel dauerte eine Stunde.

Das typische Tostmann-Dirndl – im niederländischen Königshaus beliebt. Bild: belaraba.com

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at