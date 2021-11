Gucci ist eine der ältesten Modemarken der Welt. 1921 eröffnete Guccio Gucci in der Via Vigna Nuova sein kleines Geschäft für Lederwaren. Der Florentiner hatte zuvor im Hotel Savoy in London gearbeitet und wollte – inspiriert von den eleganten Gepäckstücken der Gäste – eine Marke gründen, in der sich englischer Stil mit italienischer Handwerkskunst verbindet.