Vom Märchenprinz zum royalen Außenseiter: Andrew wird 65

Es gab eine Zeit, da galt Prinz Andrew als „most eligible bachelor“ (begehrenswertester Junggeselle) in Großbritannien. Das war Anfang der 1980er-Jahre, als der gutaussehende jüngere Bruder von König Charles (76) Karriere in der Royal Navy machte und als Hubschrauberpilot diente.

Morgen, am 19. Februar wird Andrew nun 65, von dem Status eines Märchenprinzen ist nichts geblieben. Schlimmer noch, er ist zur Schattenfigur geworden in der Königsfamilie, nicht gänzlich ausgestoßen, aber entbunden von seinen Aufgaben, seiner militärischen Ränge beraubt und zu einem Dasein im Abseits gezwungen. Aber wie konnte es dazu kommen?

Andrew lässt es krachen

Das Junggesellendasein endet für Andrew 1986, als er Sarah „Fergie“ Ferguson heiratet. Das Paar bekommt zwei Töchter, Beatrice (36) und Eugenie (34). Da ist die Welt noch in Ordnung. Doch das Glück hält nicht lang, 1992 trennen sie sich, vier Jahre später kommt die Scheidung. Schlagzeilen macht vor allem ein Foto, auf dem Fergie dabei zu sehen ist, wie sie sich in Saint-Tropez von ihrem Finanzberater die Zehen abküssen lässt.

Auch Andrew ist kein Kind von Traurigkeit. Er ist Dauergast auf den Partys der Schönen und Reichen und wird von den Medien Randy Andy („geiler Andy“) getauft. Wegen seiner regen Reisetätigkeit als Botschafter für die britische Wirtschaft auf Regierungskosten wird er auch als „Air-Miles-Andy“ verspottet.

Anders als ihr Ex-Mann, mit dem sie sich noch immer ein – sehr großzügiges – Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor teilt, schafft es „Fergie“, ihren Ruf zu rehabilitieren. Das gelingt nicht zuletzt durch ihren mutigen Umgang mit ihren beiden Krebserkrankungen.

Andrew kann auf eine solche zweite Chance nicht hoffen. Das liegt in erster Linie an seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre wirft ihm vor, als Minderjährige zum Sex mit ihm gezwungen worden zu sein. Andrew streitet ab, sie jemals getroffen zu haben. Dabei gibt es ein Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt. Auch im Bild zu sehen ist Epsteins Gehilfin Ghislaine Maxwell, die für ihre Rolle in dem Skandal zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.



Nach mehreren ungeschickten Interviews greifen die Royals ein – Andrew verliert die Rolle als Repräsentant für das Königshaus, muss seine Aufgaben niederlegen. Später erkennt ihm die Queen seine militärischen Ehrenränge ab. Und obwohl er alle Vorwürfe Giuffres strikt von sich weist, lässt er sich 2022 auf einen millionenschweren Vergleich mit ihr ein.

Inzwischen ist Prinz Andrew bereits vierfacher Großvater. Doch das hält ihn nicht von immer neuen Eskapaden ab. Zuletzt geriet er wegen eines Vertrauten in die Schlagzeilen, der verdächtigt wird, für die Kommunistische Partei in China tätig zu sein. Andrews Teilnahme am Weihnachtsfest der Royals auf dem königlichen Landsitz Sandringham wurde daraufhin abgesagt.

