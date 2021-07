Vom Dirndl bis zur Robe: Frau "Wirly" und ihre Mode im zweiten Bildungsweg

Als Jugendliche musste es die Handelsschule sein. Wie es sich für eine Steyrerin gehörte, führte danach der Berufsweg in die Steyrer Werke, ins Büro der damaligen „Steyrer Nutzfahrzeuge“.

Doch Elisabeth Wirleitners Gespür für Mode bahnte sich ihren Weg. Ihr Nähfeuer, bereits in jungen Jahren entfacht, loderte in einem Volkshochschulkurs so richtig auf. Im Alter von 30 Jahren trat sie zur Gesellenprüfung Damenkleidermacherin an.

Vom Büro in den Modesalon

Mit 35 folgte im Jahre 1999 die Meisterprüfung und gleich darauf der Sprung in die Selbstständigkeit. Ihr Modeatelier „Wirly“, abgeleitet von ihrem Rufnamen, zieht seither in Steyr auf unübliche Weise Kunden an. Denn ihre Modelle sind außergewöhnlich.

„Ich bin eben ein Freigeist und lasse mich nicht einengen“, sagt Elisabeth Wirleitner, Jahrgang 1964. Leichtfüßig, mit einem auch handwerklich langen Geduldsfaden, entsteht Maßkleidung, die zu mehr als zweimaligem Hinschauen verleitet. Couture sagen die einen. Schmuckstücke nennen es die anderen. Die Frau Damenkleidermachermeisterin freut es, Stoff und Trägerin passgenau zusammenzubringen.

Knopfblumen und Stoffrosen

So wachsen etwa Knopfblumen einen Rock entlang. Oder es überrascht eine mit einem Band gezähmte, gesmokte Seitenpartie eines Blazers. Die selbst gefertigten schwarzen Organza-Rosen am Revers der Jeans-Jacke sind schon die kleine Übung in kreativer Überraschung.

Oder es ist eine Jacke, die ausschließlich aus zusammengenähten Reißverschlüssen besteht. Aber es kann auch ein durch und durch in Handarbeit gefertiges Dirndl oder eine klassisch-zauberschöne Ballrobe sein.

Elisabeth „Wirly“ Wirleitner stellt immer neue Modelle in die Atelier-Auslage. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Elisabeth Wirleitners Anspruch ist, dass bei einem maßgenauen Modeatelier-Stück jedes Detail perfekt ist und obendrein punktgenau zur Trägerin passt, damit diese quasi von selbst „strahlt“. „Es ist eben nicht ein bisserl nähen, sondern mehr“, sagt Elisabeth Wirleitner. Es ist das Eingehen auf die Klientel, das Material und den Anlass.

Manchmal tastet sie sich vorsichtig vor. Notfalls räumt sie auch mit Unmöglichkeiten auf. Schließlich sieht es etwa jede Brautmutter ein, dass man in einem auch noch so schönen Seidentaft-Kleid nach einer stundenlangen Hochzeitfeier über Gebühr zerknittert aussieht.

Modeschauen, wie sie große Namen auf der lauteren Seite des Maßmode-Äquators veranstalten, sind auch Elisabeth Wirleitner nicht fremd. Sie sucht sich dazu aber die Models unter „Normalsterblichen“ aus. Die gezeigte Mode ist dafür umso unüblicher. So kann etwa eine Brautkleid-Schleppe mit kunstvoll gedrehten Papierblumen bestückt sein, die just aus dem Verpackungspapier der Lokalität der Schau bestehen.

Das ist ja Holzfurnier!

Im konkreten Fall handelt es sich um die Steyrer Gärtnerei Angerer. Für die Tischlerei Hackl hat Wirleitner Kleider aus Holzfurnierstreifen kreiert.

Doch zurück zur täglichen Nähpraxis, die auch ins Privatleben überschwappt. Denn wenn „Frau Wirly“ ein Kleidungsstück auch außerhalb ihrer Öffnungszeiten anschaut, „sehe ich jeden Millimeter und jede Naht“.