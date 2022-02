Viele Designer erteilten "Germany's Next Topmodel" Absage

Es sei schwer gewesen, Designer für die neue Staffel ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu finden. "Uns haben sehr viele bekannte Designer abgesagt", sagte sie am Dienstag in einem Interview ihres Senders ProSieben. Der Grund sei, dass die Model-Show in ihrer 17. Staffel mehr als zuvor auf Vielfalt setze.

Die Kandidatinnen sind nach Angaben Klums zwischen 18 und 68 Jahre alt, zwischen 1,54 und 1,95 Meter groß, sie tragen Kleidergrößen zwischen 30 und 54. Viele Designer seien nicht bereit, da mitzumachen. "Warum ziehen die großen Mode-Label da nicht einfach nicht?", fragte Klum. "Es ist doch Euer Job, Menschen zu bekleiden, und die Konfektionsgröße sollte dabei keine Rolle spielen."

Die erste Folge der neuen Staffel startet an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben. Klum kündigte eine einschneidende Neuerung an: Weil auch Frauen jenseits der 60 dabei sind, will die Moderatorin ihre Kandidatinnen nach 16 Jahren nicht mehr "Mädchen" nennen, sondern Models. Nachdem die Staffel im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise überwiegend in Deutschland gedreht werden musste, soll es in diesem Jahr wieder nach Los Angeles gehen.

Eine Neuerung kam bisher allerdings eher durchwachsen an: Klums Auftritt als Sängerin. Sie singt zusammen mit dem US-Musiker Snoop Dogg (50, "Drop It Like It's Hot") den Titelsong zur neuen Staffel. Produziert hat ihn Klums Mann, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. Die Reaktionen darauf fielen bisher nicht nur positiv aus.