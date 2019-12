Viel Applaus für Viktoria Schnaderbecks Outing 

Viktoria Schnaderbeck teilte am Mittwochabend via Social Media ihr Liebesglück mit ihren Fans. Betextet mit „Love always wins“ postete sie ein Bild von sich mit ihrer Freundin Anna und erntete dafür viel Applaus.

Bisher hatte die 28-jährige Steirerin ihr Liebesleben nie zu einem Thema gemacht. Mit ihrem Kuss-Bild beweist Schnaderbeck, dass sie nicht nur eine ausgezeichnete Sportlerin ist, sondern auch zu sich und ihrer Liebe steht.