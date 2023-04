Gerüchte bestätigt: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz sind ein Paar

Die Gerüchteküche brodelte schon seit Wochen, nun ist es offiziell: Moderatorin Victoria Swarovski (29) ist wenige Monate nach ihrer Scheidung von Werner Mürz (46) wieder frisch verliebt. Und: Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Geringerer als Mark Mateschitz, Erbe des Red-Bull-Imperiums und Milliardär.

Erstes Paar-Foto

Die "Bunte" hatte vor gut einem Monat exklusiv über die Annäherung der beiden Millionen-Erben berichtet. Zwischen Swarovski und Mateschitz soll es in Kitzbühel gefunkt haben. Nun machte die 29-Jährige die Beziehung vor ihren rund 530.000 Fans auf Instagram publik. Am Ostermontag postete sie das erste gemeinsame Foto mit Mateschitz, dazu die Worte "no bunny compares to you" und mehrere rote Herzen.

Prominente Glückwünsche

Das Bild zeigt das Paar von hinten, Schulter an Schulter vor einer Bergkulisse – die Markierung lässt keinen Zweifel offen: Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich um Mark Mateschitz. Unter den Beitrag reihten sich binnen kurzer Zeit zahlreiche Kommentare, darunter auch viele prominente Glückwünsche, etwa von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, Tänzerin Kathrin Menzinger oder Boris Beckers Tochter Anna Ermakova.

Ehe-Aus nach vier Jahren

Swarovski hatte im Februar ihre Trennung von Werner Mürz bekannt gegeben. Sie war elf Jahre mit dem um 17 Jahre älteren Münchner Unternehmer zusammen gewesen, seit 2017 war das Paar verheiratet. Die Tirolerin äußerte sich nicht öffentlich zum Ehe-Aus, von ihrem Management hieß es: "Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen".

Swarovski im Jänner 2017 mit Werner Mürz.

Über das Privatleben vom Mark Mateschitz, Sohn des im Herbst des Vorjahres verstorbenen Red-Bull-Gründers Didi Mateschitz, ist kaum etwas bekannt. Der 30-Jährige entstammt einer Beziehung von Didi Mateschitz mit der ehemaligen Flugbegleiterin Anita Gerhardter. Mark Mateschitz leitet die konzerneigene Biermarke Thalheimer Heilwasser und sitzt seit 2022 auch im Vorstand der Stiftung Wings for Life. Seit dem Tod seines Vaters hält er 49 Prozent an Red Bull.

