Vicky Leandros wird 70: "Ein Glück, leben zu dürfen"

Die gebürtige Griechin Vicky Leandros ist nicht nur Kult-Interpretin von Liedern wie "Après toi" und "Theo, wir fahr’n nach Lodz", sondern auch Autorin des Rezeptbuchs "Ein Hoch auf das Leben – Meine Küche für Familie und Freunde". 2021 hat sie es mit zwei ihrer drei Kinder veröffentlicht. Heute feiert die 1952 auf Korfu geborene und seit 1958 meist in Deutschland lebende Ikone anspruchsvoller Unterhaltungsmusik ihren 70. Geburtstag.

"Geburtstage waren für mich nie besonders wichtig", sagt die Künstlerin, die in der Nähe von Hamburg auf einem Gut ihres geschiedenen zweiten Ehemanns Enno Freiherr von Ruffin (68) lebt. Der 70er sei ein Meilenstein und ein Grund, nachzudenken. "Mir wird immer klarer, dass das Leben endlich ist und dass es ein Glück ist, überhaupt leben zu dürfen und bei guter Gesundheit zu sein", sinniert Leandros. Dafür sei sie dankbar.

Ihren ersten Hit hatte die Sängerin mit 13 Jahren. "Messer, Gabel, Schere, Licht" verkaufte sich 50.000 Mal. Doch erst das Lied "Après toi" verhalf der mit einer Gesangs-, Gitarren- und Ballettausbildung ausgestatteten jungen Frau zum Durchbruch. Das war vor genau 50 Jahren, nämlich 1972, als sie mit dem Lied für Luxemburg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson antrat. Weltweit wurden daraufhin 5,5 Millionen Exemplare von der Single verkauft.

Seither gibt die Sängerin Konzerte in aller Welt, tritt im Fernsehen auf und wurde für ihre Erfolge vielfach ausgezeichnet. "Ich will aber nicht immer nur arbeiten, mein Herzensanliegen war immer die Familie", erzählt Leandros. Daher habe sie sich auch die Zeit genommen, elf Jahre Pause zu machen, um ihre Kinder selbst aufzuziehen. Die Sängerin hat zwei Töchter und einen Sohn. Mittlerweile ist sie zweifache Großmutter.

Beruflich plant die 70-Jährige derzeit eine Tournee, für Einzelheiten dazu sei es aber noch zu früh. "Ich liebe Konzerte – dabei kann ich vielseitig sein", sagt Leandros. Vielseitigkeit beweist die Sängerin auch außerhalb ihrer beruflichen Karriere, so erhielt sie für ihr soziales Engagement 2015 das deutsche Bundesverdienstkreuz. Bei der griechisch-orthodoxen Kirche wirkt sie als Botschafterin für die Kinder Afrikas. Auch in die Politik machte Leandros einen Ausflug: Von 2006 bis 2008 war sie Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Kultur in der griechischen Hafengemeinde Piräus bei Athen.