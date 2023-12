Very british: In England "knallt’s" zu den Feiertagen

Die Kinder hängen rote Strümpfe auf, in die der Weihnachtsmann, der hier Father Christmas heißt und durch den Kamin kommt, die Packerl steckt. Das Haus wird festlich mit Girlanden und Mistelzweigen geschmückt und am ersten Weihnachtstag werden in aller Früh die Geschenke aufgemacht. Danach dreht sich alles ums Essen. Traditionellerweise kommt bei den Briten Truthahn auf den Tisch mit vielen Beilagen und Bratensoße. Nicht fehlen darf der Plumpudding, eine Art Kuchen aus Trockenfrüchten, Gewürzen und Brandy. Und natürlich die Weihnachtscracker, die beim Öffnen laut knallen und mit Konfetti oder kleinen Figuren gefüllt sind.

Camillas Kochkünste

Ganz genau weiß das alles übrigens Tom Parker Bowles, der Sohn von Queen Camilla aus der ersten Ehe der heutigen Königin von England.

Der 49-Jährige ist ein renommierter Kulinarik-Autor in Großbritannien und hat schon zahlreiche Bücher veröffentlicht.

Eigenen Aussagen zufolge brachten ihn die Kochkünste seiner Mutter dazu, über Essen zu schreiben. Seit vielen Jahren ist er ein angesehener Gastronomiekritiker und arbeitet auch als Moderator für Kochsendungen. In "A Very British Christmas" verrät er "111 Rezepte für die Festsaison" und erzählt dazu auch viele Geschichten rund um die britischen Weihnachtstraditionen.

Buchtipp: Tom Parker Bowles: "A Very British Christmas. Rezepte und Geschichten", Christian Verlag, 41,90 Euro

Autorin Valerie Hader Valerie Hader