"Verliert niemals den Spaß an der Mode"

"Das Leben kann ganz schön langweilig sein. Also kann man beim Anziehen ruhig etwas Spaß haben", sagt Iris Apfel. Und die laut New York Times "älteste Fashion-Ikone der Welt", die am Samstag ihren 99. Geburtstag feiert, weiß, wovon sie spricht.

Große runde Brille, auffällige Accessoires und knallbunte Kleider sind Markenzeichen der Amerikanerin – und ihre Fans lieben sie für ihren außergewöhnlichen Modegeschmack und ihren scharfzüngigen Humor.

Weltweit bekannt wurde Apfel erst mit 80. Im Jahr 2005 musste das New Yorker Metropolitan Museum kurzfristig eine Ausstellung absagen und suchte dringend nach Ersatz. Kurator Harold Koda dachte spontan an Apfel – und die zauberte aus ihren Schränken und Schmuckschachteln eine Erfolgsschau und wurde innerhalb kürzester Zeit zum Star. Dabei hatte die Seniorin, die sich selbst gern als "greises Modesternchen" bezeichnet, da schon eine äußerst erfolgreiche Karriere als Innendesignerin hinter sich.

Mode- und Ehetipps

Gemeinsam mit ihrem Mann Carl, den sie 1948 geheiratet hatte ("Er war cool, er war kuschelig und konnte chinesisch kochen, ich hätte es also nicht besser haben können"), arbeitete sie als Designerteam und beriet unter anderem neun US-Präsidenten bei der Einrichtung des Weißen Hauses.

"Stil ist keine Frage des Alters" heißt auch ihr reich bebildertes Buch, in dem Apfel Anekdoten und Lebensweisheiten zum Besten gibt. Eine davon: "Wenn man älter ist, ist es dumm, Jahrzehnte jünger aussehen zu wollen, denn das glaubt einem niemand. Wenn man mit 75 eine Schönheits-OP hat, hält einen trotzdem niemand für 30. Wenn du jung bleiben willst, musst du jung denken."

Und ihr Rat für eine gute Ehe lautet (Apfel war fast 70 Jahre verheiratet): "Erhalten Sie sich Ihren Humor. Er bringt Sie durch schlechte Zeiten und macht die guten noch besser."

Gottfried ist ein Fan von ihr

"Mir taugt sie total", sagt der Linzer Designer Gottfried Birklbauer über Iris Apfel. "Weil sie zeigt, dass man auch im Alter, wenn man schon ein paar Schicksalsschläge hinter sich hat, den Spaß an der Mode und am Leben nicht verlieren darf." Frauen wie Iris Apfel würden sich Zeit nehmen für sich selbst und sich nicht verstecken. "Ganz im Gegenteil, sie sind auch für andere ein Blickfang und schön anzuschauen."

Und überhaupt gäbe es keinen Grund, sich im Alter nur noch mausgrau oder in Pastelltönen zu kleiden.

"Eine Kundin von mir hat sich zu ihrem 80. Geburtstag einen knallroten Jumpsuit gewünscht. Sie hatte keine Modelfigur, aber sie sah sensationell aus – allein schon deshalb, weil sie so gestrahlt hat", sagt Gottfried Birklbauer. "Für Farbe ist es nie zu spät."

Buchtipp: "Stil ist keine Frage des Alters" von Iris Apfel ist im Midas Verlag erschienen und kostet 25,90 Euro.

Influencer mit 60+

Nicht nur die Jungen, auch ältere Frauen werden zu Influencerinnen. Unter dem Hashtag „#ItsGreatToBe72“ („Es ist großartig, 72 zu sein“) zeigt etwa Maye Musk, Autorin und Mutter von Tesla-Gründer Elon Musk, den 360.000 Followern ihre Looks. Einmal posiert sie auf High Heels und mit gewagten Beinschlitzen, dann sieht man sie in Turnschuhen beim Ausflug mit den Enkeln.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at