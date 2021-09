Vater gibt auf: Britney Spears ist nach 13 Jahren frei

Jamie Spears habe beim Los Angeles County Superior Court einen Antrag auf Beendigung der Vormundschaft gestellt, berichteten US-Medien übereinstimmend.

Anfang September hatte der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, auf einen sofortigen Abtritt ihres Vaters als Vormund gedrängt und diesen bezichtigt, sich am Vermögen der Künstlerin zu bereichern. Im Juli hatte die US-Sängerin gesagt, dass sie ihren Vater wegen "Missbrauchs der Vormundschaft" anzeigen wolle und sie hatte die Vereinbarung als "verdammte Grausamkeit" bezeichnet.

Finanzen in väterlicher Hand

Britney Spears steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Für die persönlichen Belange der Sängerin ist als Mit-Vormund Jodi Montgomery zuständig.

Die "New York Times" hatte einen heftig diskutierten Dokumentarfilm über Britney Spears produziert: "Framing Britney Spears". Die Doku macht den Anschein, dass die entmündigte 39-jährige Sängerin durch die Vormundschaft ihres Vermögens beraubt wurde. "Free Britney!" rufen ihre Fans in die Kamera. Spears schrieb im Februar auf Instagram: "Vergesst nicht, egal was wir über das Leben einer Person zu wissen glauben, es ist nichts im Vergleich zu der tatsächlichen Person, die hinter der Linse lebt!!!!"