US-Schauspieler Kevin Hart bei Autounfall verletzt

Wie die Polizei mitteilte, saß der Schauspieler ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Ride Along") in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in einem Pkw, der auf dem Mullholland Highway von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete.

Das Promi-Portal TMZ berichtete, der 40-Jährige habe sich am Rücken verletzt. Hart war laut Polizei-Angaben nicht der Lenker des Fahrzeugs, dieser habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Alkohol habe bei der Unfallursache keine Rolle gespielt.

