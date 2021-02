US-Medien: Kim Kardashian reicht Scheidung ein

Die Trennung sei freundschaftlich und Kardashian habe ein gemeinsames Sorgerecht für die vier Kinder beantragt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitagabend unter Berufung auf das Promi-Portal TMZ.com und das Kino-Branchenblatt "Variety".

Das Paar hatte im Mai 2014 geheiratet und vier Kinder bekommen: die siebenjährige North, den fünfjährigen Saint, die zweijährige Chicago und den 19 Monate alten Psalm. In den vergangenen Jahren war in der Klatschpresse wiederholt über Krisen in der Ehe von West und Kardashian spekuliert worden.

Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar-Party in Beverly Hills Bild: Reuters

Zuletzt hatte der Sender NBC News berichtet, dass der 43-jährige West in den vergangenen Monaten im US-Bundesstaat Wyoming gelebt habe, seine 40-jährige Frau und die vier gemeinsamen Kinder in Kalifornien geblieben seien - wir haben berichtet.

