Upcycling: Wie aus alten Jeans neue Handtaschen werden

Wie Soziales, Mode und Umweltaspekte miteinander verbunden werden können, zeigt ein Projekt des Modehauses Kutsam mit Sitz in Bad Hall und des Diakoniewerks. Dabei nähen junge Menschen mit Beeinträchtigungen alte Jeans zu Handtaschen um.

Die Hosen stammen von Kunden des Modehauses. Eine Abgabe in einer der Filialen ist noch bis Ende November möglich. Dafür gibt es einen 10-Euro-Gutschein für die nächste Jean. "Wenn wir alten Jeans neues Leben einhauchen, tun wir Gutes für die Umwelt. Außerdem ist das Umnähen eine sinnvolle Tätigkeit für die Beschäftigten in unserer Werkstatt", sagt Michaela Mekina vom Diakoniewerk Bad Hall. Die kreative Idee hat sie gemeinsam mit Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam geboren.

Was in der Werkstätte in Bad Hall gemacht wird, heißt übrigens Upcycling. Dabei werden Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Auf diese Weise können unter anderem Rohstoffe und Kosten gespart werden.

"Wir hoffen, dass viele Menschen Freude an unserer Idee und an den Taschen haben und wir so ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen", sagt Johannes Behr-Kutsam. Wären die alten Jeans im Normalfall in der Altkleidersammlung gelandet, haben sie jetzt die Chance auf ein "zweites Leben" als Accessoire. Ab Frühjahr 2022 sollen sie in allen Filialen des Modehauses sowie im Onlineshop mode-erleben.at gekauft werden können. Der Preis beträgt rund 25 Euro.

Erlös an Diakoniewerk

Wer eine Tasche erwirbt, unterstützt die Menschen mit Beeinträchtigungen, die das nachhaltige Produkt herstellen. Der Erlös geht an das Diakoniewerk, das sich ein Tablet zulegen will. "Ist die Aktion erfolgreich, wollen wir sie wiederholen. Vielleicht inspiriert es auch andere Modehändler, Ähnliches umzusetzen", sagt Behr-Kutsam.