Die Haare im Wind, ihre behandschuhten Hände am Steuer eines saphirblauen Cabriolets – in voller Geschwindigkeit nimmt Grace Kelly die engen Kurven. Auf dem Beifahrersitz sitzt ein etwas verängstigter Cary Grant. Die legendäre Szene stammt aus dem Film "Über den Dächern von Nizza" von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1955. Rund 27 Jahre später, am 13. September 1982, hatte die Fürstin auf genau derselben Straße einen Autounfall. Einen Tag später erlag sie mit 52 Jahren ihren Verletzungen.