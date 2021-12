Völlig unbeschwert und ausgelassen wird das Weihnachtsfest wohl auch in diesem Jahr nicht werden – das gilt auch für die europäischen Königsfamilien:

Großbritannien

Für die britische Königin Elizabeth ist es nicht nur das erste Weihnachtsfest als Witwe, die Queen wird die Feiertage auch nicht wie üblich auf ihrem Landsitz in Sandringham verbringen, sondern in Windsor bleiben. Einsam wird die 95-Jährige, die in den vergangenen Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, aber nicht sein: Sie wird den Weihnachtstag mit ihrem ältesten Sohn Prinz Charles (73) und seiner Frau Herzogin Camilla (74) verbringen. Das teilte ein Sprecher des Thronfolgers gestern mit. Unklar blieb bis zuletzt, ob neben Charles und Camilla noch weitere Familienmitglieder in den Weihnachtsfeiertagen zur Queen kommen.

Monaco

Frohe Botschaft für Fürstin Charlène von Monaco: Zu den Weihnachtstagen besuchen ihr Mann, Fürst Albert II., und ihre Kinder sie in einer Klinik außerhalb des Fürstentums. Seit einigen Wochen befindet sich Charlène dort in medizinischer Behandlung, um sich nach Gesundheitsproblemen zu erholen. Die Genesung gehe gut voran, teilte der monegassische Palast mit. Bis es der Fürstin wieder gut gehe, dürfte es aber noch einige Monate dauern. Anfang November war die 43-Jährige nach Monaten in ihrer Heimat Südafrika nach Monaco zurückgekehrt. Kurz darauf musste sie wieder ins Krankenhaus.

Monacos Fürstenkinder besuchen ihre kranke Mutter in der Klinik. Bild: APA/AFP/POOL/ERIC GAILLARD

Dänemark

Königin Margrethe (81) und ihre Familie werden über die Feiertage wieder auf Schloss Marselisborg in Aarhus weilen. Die Monarchin ist bereits am 20. Dezember angereist, den Heiligen Abend verbringt sie mit der Familie von Kronprinz Frederik (53). Eine Neujahrstafel mit hochrangigen Politikern hat die Monarchin wegen der verschärften Corona-Beschränkungen abgesagt.

Königin Margrethe von Dänemark in Weihnachtsstimmung Bild: kunga- huste.dk

Schweden

Die schwedische Königsfamilie werde Weihnachten im Familienkreis feiern, heißt es aus dem Schloss in Stockholm lediglich. Einigen Medienberichten zufolge genießen König Gustaf (75) und seine Frau Silvia, die gestern ihren 77. Geburtstag gefeiert hat, die freie Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern.

Oscar und Estelle, die Kinder von Schwedens Kronprinzessin Victoria Bild: Sara Friberg: Kungliga Ho

Spanien

Die spanischen Royals werden voraussichtlich auch dieses Jahr ohne Altkönig Juan Carlos feiern. Das wegen Korruptionsvorwürfen in Bedrängnis geratene frühere Staatsoberhaupt wird das Weihnachtsfest zum zweiten Mal in Abu Dhabi verbringen. Die Korruptions-Ermittlungen gegen den 83-Jährigen wurden gerade erst um sechs Monate verlängert. Darüber, wie König Felipe und Königin Letizia (49) und ihre Töchter, Thronfolgerin Leonor (16) und Prinzessin Sofía (14), Weihnachten feiern, wird traditionell nichts mitgeteilt. Fix ist: Am Heiligen Abend um 21 Uhr wird wie jedes Jahr die Weihnachtsansprache des Königs im Fernsehen zu sehen sein.

Weihnachtsgrüße aus Spanien: Felipe und Letizia mit ihren Töchtern Bild: APA/AFP/Casa de S.M. el Rey/HANDOUT

Niederlande

Endlich sind Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) wieder mit allen drei Töchtern zusammen. "Die Festtage kommen: wieder gemeinsam zu Hause" twitterte das Königspaar voller Vorfreude. Kronprinzessin Amalia (18) hat im Sommer ihre Matura gemacht und verbringt nun die Zeit bis zum Studium mit Reisen. Ihre Schwester Alexia (16) geht seit September auf ein Internat in Wales. Wegen der Corona-Regeln durften die Eltern sie dort nicht besuchen. Nur die 14-jährige Ariane wohnt noch dauerhaft im Palast in Den Haag. Wie genau die Oranjes die Feiertage verbringen, ist Privatsache und wird nicht mitgeteilt. Sie sollten sich aber wohl vor Partys hüten: Erst kürzlich hatte die Familie das Volk erbost, weil sie trotz der strengen Corona-Regeln den 18. Geburtstag von Kronprinzessin Amalia groß gefeiert hatte. Dutzende Gäste sollen bei dem Fest im Palast-Garten gewesen sein. Dabei sollen Niederländer zurzeit nur höchstens vier Besucher am Tag empfangen.

Hollands Königspaar freut sich, dass die Mädchen zu den Feiertagen zu Hause sind. V.l.: Ariane (14), Alexia (16) und Kronprinzessin Amalia (18) rechts im Bild Bild: APA/AFP/ANP/EVERT ELZINGA

Norwegen

Das norwegische Königspaar Harald und Sonja (beide 81) feiert gemeinsam mit Kronprinz Haakon (48), Mette-Marit (48) und den Kindern im Kongsseteren. Das ist eine Art private Winterresidenz der Royals, ein 100 Jahre altes Holzhaus in der Nähe der Schanze am Holmenkollen. Da geht es dann recht traditionell zu mit Weihnachtsbaum und Bescherung am Heiligen Abend.