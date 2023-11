Ungewöhnliche Werbeaktion: Jared Leto kletterte auf Empire State Building

In rotem Sportanzug, mit Sonnenbrille und an Seilen befestigt erklomm der Schauspieler und Sänger am Donnerstag einen Teil der Außenwand oben am Gebäude. Mit der Aktion wollte der Musiker Werbung dafür machen, dass er demnächst mit seiner Band Thirty Seconds to Mars wieder auf Welttournee geht. Es gibt auch einen Wien-Termin.

Video: Jared Leto erklimmt das Empire State Building

"Zeugnis, für alle Dinge, die wir schaffen können"

"Dieses Gebäude ist ein Zeugnis für all die Dinge, die wir schaffen können auf dieser Welt, wenn wir sie uns vornehmen", wurde Leto, ein begeisterter Kletterer, zitiert. Die "Seasons"-Tournee beginnt in Lateinamerika mit Festivalauftritten, anschließend kommt die Band für 28 Shows nach Europa. Am 18. Mai steht die Wiener Stadthalle am Reiseplan.

Wo gibt es Tickets? Der Verkauf startet am 17. November um 10 Uhr auf www.ticketmaster.at/presale

Leto war in den 90er-Jahren als Schauspieler mit der TV-Serie "Willkommen im Leben" berühmt geworden. 2014 hatte er für seine Rolle in dem Film "Dallas Buyers Club" den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen. 1998 gründete er u.a. mit seinem Bruder Shannon Leto die Rockband Thirty Seconds to Mars. Mitte November erschien das sechste Studioalbum "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day". Die aktuelle Single "Seasons" ist Namensgeber der Tournee.

