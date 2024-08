Überraschung in Planung: Tritt Taylor Swift doch in Wien auf?

Sehnlich warten Swifties seit Tagen auf irgendein Statement ihrer Heldin zu den abgesagten Konzerten in Österreichs Bundeshauptstadt. Doch bisher ohne Erfolg. Bei Taylor Swifts Auftritten in London entzifferten Fans zwar allerlei Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung einer Neuversion des Albums "Reputation", aber Wien war zum Leidwesen der hiesigen Swifties kein Thema.

Lesen Sie auch: Trump postet Bild mit Fake-Unterstützung Taylor Swifts

Ein möglicher Ersatztermin ist nicht in Aussicht. Doch aktuell macht ein Gerücht die Runde, das alle "Swifties" aufhorchen lässt. Ö3 berichtet über das Gerücht, dass Swift als Special Guest bei den Coldplay-Konzerten im Ernst-Happel-Stadion auftreten könnte. Die britische Band ist am 21., 22. 24. und 25. August im Lande und will die Bundeshauptstadt viermal zum Beben bringen. Zeitlich würde es sich jedenfalls ausgehen. Denn die 34-Jährige spielt am Dienstag (20. August) ihr vorerst letztes europäisches Konzert der Eras-Tour in London.

Allerdings würden nur wenige Fans in Genuss eines Swift-Erlebnisses kommen, denn auch die Konzerte der Kult-Band sind ausverkauft.

