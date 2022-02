Trotz Corona und so mancher Dramen: Die Queen arbeitet weiter

Die Befürchtung vieler Briten hat sich bestätigt: Nachdem sich Prinz Charles (73) und Camilla (74) erneut mit dem Coronavirus infiziert haben, wurde auch Queen Elizabeth (95) positiv auf Covid-19 getestet. Wie der Palast mitteilte, leide die Monarchin unter leichten Erkältungssymptomen" und werde trotz Erkrankung leichte Aufgaben wahrnehmen. Dazu dürfte beispielsweise das Lesen von Regierungsdokumenten gehören.

Die Queen ist mehrfach geimpft. Medien spekulierten zudem, sie werde angesichts ihres hohen Alters mit antiviralen Medikamenten behandelt, um die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs zu verringern.

Dabei sollte es ihr Jahr werden!

Das alles schürt die Hoffnung, dass die Monarchin – der Fels in der royalen Brandung – bald wieder bei Kräften ist. Denn 2022 sollte eigentlich das Jahr werden, in dem sich die Windsors nach schweren Zeiten ausgiebig feiern lassen. Allein die vergangenen Wochen waren dramatisch genug: Allen voran die außergerichtliche Einigung Prinz Andrews im Missbrauchs-Skandal, die – auch ohne juristisches Nachspiel – ein mehr als schlechtes Licht auf den Lieblingssohn der Queen wirft. Daneben ermittelt die Londoner Polizei gegen einen ehemals engen Mitarbeiter von Thronfolger Prinz Charles. Wie die Behörde mitteilte, soll dieser einem Mann aus Saudi-Arabien die britische Staatsangehörigkeit im Gegenzug für Spenden in Aussicht gestellt haben.

Und nicht zuletzt macht auch Prinz Harry aus der Ferne Schlagzeilen. Weil er um die Sicherheit seiner Familie bei Besuchen in Großbritannien fürchtet, fordert der mittlerweile in Kalifornien lebende 37-Jährige Polizeischutz ein – wenn nötig sogar vor Gericht.

Unterdessen haben Politiker und Würdenträger auf der ganzen Welt der Queen ihre Genesungswünsche übermittelt. Indiens Regierungschef Narendra Modi und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, kündigten an, für die Königin zu beten. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Ihnen", ließ auch der israelische Premier Naftali Bennett auf Twitter wissen. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau wünschte im Namen von "Millionen von Kanadiern" eine schnelle und vollständige Genesung.