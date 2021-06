Trennungsgerüchte um Charlene und Fürst Albert

Im Frühjahr ist Fürstin Charlene, eine gebürtige Südafrikanerin, in ihr Heimatland gereist und ist seither offenbar noch nicht wieder nach Monaco zurückgekommen.

Zumindest hat sie schon lange keinen öffentlichen Termin mehr wahrgenommen, Fürst Albert (63) ist stets allein unterwegs, selbst ihre Zwillinge, Jacques und Gabriella, beide 6, haben in den vergangenen Wochen mehr Auftritte absolviert als sie. Das alles schürt Vermutungen um eine Ehekrise. Auch die Tatsache, dass das Fürstenpaar seinen 10. Hochzeitstag am 1. Juli nicht gemeinsam feiert, wirft viele Fragen auf.

Wohl um sämtliche Trennungsgerüchte zu zerstreuen, hat die Fürstin nun ein romantisches Video auf Instagram geteilt (zu sehen auf www.instagram.com.

Rührendes Video als Geschenk

Es ist ein Geschenk für ihren Mann zum Hochzeitstag und zeigt einen Video-Zusammenschnitt der vergangenen gemeinsamen Jahre. In dem kurzen Clip wird nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre Reise von der Schwimmerin Charlene Wittstock zur Fürstin von Monaco dokumentiert. Der Film enthält zahlreiche intime Momente des Fürstenpaares, die die Liebe der beiden zueinander zeigen. "Happy anniversary Albert. Thank you for the blessing of our beautiful children", wünschte Charlene ihrem Ehemann. Zu Deutsch: "Alles Liebe zum Jubiläum Albert. Danke für den Segen unserer schönen Kinder."

Warum die 43-Jährige vorerst nicht an den Fürstenhof zurückkehrt, gab eine Sprecherin ebenfalls bekannt. Demnach habe sie sich, so berichtet es die "Daily Mail", im Mai mehreren komplizierten Eingriffen wegen einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion unterzogen.

"Dieses Jahr wird es das erste Mal sein, dass ich an unserem Jahrestag im Juli nicht mit meinem Mann zusammen bin, was schwierig ist und mich traurig macht", so Fürstin Charlene in einer Erklärung. "Allerdings hatten Albert und ich keine andere Wahl, als den Anweisungen des medizinischen Teams zu folgen."