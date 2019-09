Trennung auf Facebook verkündet: Schneider und Gabalier kein Paar mehr

Im Jahr 2018 wurden noch über Hochzeitspläne gemunkelt, ein Jahr später nun das Liebes-Aus zwischen Sänger Andreas Gabalier (34) und Moderatorin Silvia Schneider (37).

"Nachdem es uns einfach nicht vergönnt wird, in unserer eigenen Geschwindigkeit über Dinge nachzudenken, zu sprechen und zu reflektieren.... mit Geduld, Feingefühl und viel Verständnis... und unwahre Spekulationen überhand nehmen... versuchen wir nun auf diesem Wege, das zu sagen, was für uns bis jetzt unaussprechlich war," schreibt Schneider in einem öffentlichen Posting im Sozialen Medium Facebook. Dass die beiden in Freundschaft auseinander gegangen sind, lässt sich in folgenden Zeilen erahnen: "Ich sage DIR, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst. Gerne gehe ich ein Stück des Weges schon voraus... nicht zu weit...sodass Du mich einholen kannst, wenn sonst niemand mehr da ist."

Schneider und Gabalier waren seit 2013 ein Paar. Gabalier hat sich zur Trennung bisher noch nicht öffentlich geäußert.

