Trachten-Trends: Diese Dirndl trägt man heuer

Bestimmt 1000 Dirndl oder noch mehr hängen in der Wichtelstube in Edt bei Lambach in Reih und Glied. Seniorchefin Margarete Holzberger hat dennoch den Überblick und weiß genau, wo welches Modell zu finden ist. Vor 25 Jahren hat sie das Geschäft gegründet, Trachtenfan war sie immer: "Schon in meiner Jugend, als ich noch am Schalter bei der Post gesessen bin, hab ich oft ein Dirndl angehabt. Damit schaut man einfach gleich viel freundlicher aus." Heute liegt die Verantwortung für das Unternehmen