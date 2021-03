Tommy Hilfiger wird heute 70

Blau, Weiß und Rot sind seine Farben, sein Stil: All-American-Style. Zudem: "Erschwinglich, zugänglich, spaßig, cool und lässig", sagt Star-Designer Tommy Hilfiger, der die nach ihm benannte Firma längst an Finanzinvestoren verkauft hat, aber das letzte Wort für alle Kollektionen behält.

Geboren wurde Thomas Jacob Hilfiger am 24. März 1951 in dem kleinen Städtchen Elmira. "Das mag zwar im Bundesstaat New York liegen, aber es fühlt sich an wie ein Kaff mitten in den USA, umgeben von Äckern und mit altmodischen Werten und einem entspannten Lebensstil."

Großfamilie mit neun Kindern

Seine Mutter war Krankenschwester, der Vater Uhrmacher und Tommy das zweite von neun Kindern. Mit so vielen Geschwistern aufgewachsen zu sein, habe ihm beigebracht, mit Chaos umzugehen, erzählt er. Die Schule lag Hilfiger nicht, schon mit 18 Jahren gründete er mit Freunden in seinem Heimatstädtchen das Geschäft "People’s Place".

"Das hat viel mehr Spaß gemacht als das Lernen. Wir haben Räucherstäbchen, Rock-’n’-Roll-Poster und Schallplatten verkauft", erinnert sich Hilfiger. Eine Zeit lief es gut, dann gingen Hilfiger und seine Freunde bankrott, da war er gerade einmal 25 Jahre alt.

Hilfiger, der sich selbst als "ewigen Optimisten" beschreibt, ging in die Millionenmetropole New York und gründete seine nach ihm benannte Firma. "Ich dachte, wenn ich mein eigenes Unternehmen aufmache, dann kann ich auch mein eigenes Schicksal kontrollieren." Bald schon lief es glänzend, vor allem, weil Hilfiger als einer der ersten Designer erkannte, wie wertvoll Prominente als Werbeträger sind. Inspiriert von Musikstars und den "Kids auf der Straße" bringt Hilfiger Streetstyle auf die Laufstege.

Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Dee Ocleppo (54), besitzt der Designer, der insgesamt fünf Kinder hat, unter anderem Anwesen in Connecticut, New York und der Karibik. "Ich bedaure, dass ich nicht so viel da war, als meine Kinder klein waren. Ich war so sehr mit der Firma beschäftigt." Unter anderem habe er seinen Kindern aber beigebracht, "andere stets so zu behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollen".