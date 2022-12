Titanic: Hätten Jack und Rose beide auf der Tür Platz gehabt?

Regisseur James Cameron wollte dieser Diskussion ein für alle Mal ein Ende setzen und gab daher die Studie in Auftrag. Gemeinsam mit einem Unterkühlungsexperten wurde das tragische Ende des Films nachgestellt. Zwei Stuntleute mit der gleichen Körpermasse wie Kate Winslet und Leonardo Di Caprio wurden mit Sensoren ausgestattet und spielten die Situation mit einem nachgebauten Floß in Eiswasser nach. "Wir haben mit verschiedenen Methoden getestet, ob sie hätten überleben können. Die Antwort war, dass es keine Möglichkeit gab: Nur einer konnte überleben", sagt Cameron in einem Interview mit Postmedia.

Im Februar soll das Experiment in einem Special bei "National Geographic" gezeigt werden. Vielleicht müsse er sich dann nach 25 Jahren nicht mehr damit beschäftigten, sagt Cameron. Dass Jack sterben musste, bereut der Regisseur nicht: "Er musste sterben. Es ist wie bei Romeo und Julia. Es ist ein Film über Liebe, Aufopferung und Sterblichkeit. Die Liebe wird an den Opfern gemessen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper