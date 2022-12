Tina Turner äußerte sich zum Tod ihres Sohnes

Er soll mit einer schweren Alzheimererkrankung gekämpft haben, die genaue Todesursache wurde nicht genannt. Seine Mutter hat sich nun in einem berührenden Instagram-Post zu dem Verlust geäußert. Darin schreibt sie: "Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, meinen geliebten Sohn."

Den zweiten Sohn verloren

Tina Turner ("What’s Love Got To Do With It"), die mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach in der Schweiz lebt, hat damit ihren zweiten leiblichen Sohn verloren. Craig Turner, aus ihrer Beziehung mit dem US-Saxofonisten Raymond Hill, war 2018 im Alter von 59 Jahren gestorben.

Ronnie, Sohn des Gitarristen Ike Turner (1931-2007), wurde 1960 geboren. Ike Turner hatte aus einer früheren Beziehung zwei weitere Söhne, die von Tina Turner adoptiert wurden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper