Til Schweigers Exfrau Dana zieht Bilanz

Zwölf Jahre lang waren Dana und Til Schweiger (56) zusammen und galten mit ihren vier Kindern auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus als Vorzeigefamilie – die letztlich an dem herausfordernden Alltag und der Untreue des Schauspielers scheiterte. Das alles schreibt die gebürtige Amerikanerin in ihrem neuen Buch, in dem sie auch ganz offen über Figurprobleme, Kinderkriegen, Liebeskummer und den Herausforderungen als Vierfach-Mama erzählt. Die OÖN haben mit der 51-Jährigen gesprochen.

OÖN: Sie schreiben offen über Ihr Leben und Ihre Familie. Hat Ihr Ex-Mann das Buch gelesen?

Dana Schweiger: Til hat mir gesagt, dass er damit angefangen hat und das erste Kapitel gelesen hat. Und es gefällt ihm. Er findet es lustig und süß geschrieben.

Also hat er nichts dagegen?

Nein, natürlich nicht. Wir kennen uns so lange und vertrauen uns und kommen jetzt gut miteinander aus. Er ist immerhin der Vater meiner vier Kinder! Da musste ich natürlich brav bleiben ...

Sie galten viele Jahre lang als Traumpaar, als Traumfamilie. Wie schwer war die Trennung?

Man leidet immer irgendwo im Herzen, wenn man seinen besten Freund verliert. Und man trauert natürlich vor allem um die Familie, die auseinanderbricht und von der man von Kindheit an geträumt hat. Ich meine, ich bin mit den ganzen Kitschfilmen aufgewachsen, mit dem Idealbild vor Augen.

Wie haben Sie es geschafft, darüber hinwegzukommen?

Ich hatte mit den vier Kindern und dem Aufbau meiner Firma Bellybutton zum Glück nicht viel Zeit zum Nachdenken. Meine Devise war wohl einfach: Augen zu und durch. Es bringt ohnehin nichts, über Dinge zu grübeln, die nicht mehr zu ändern sind. Es ist viel besser, nach vorne zu schauen, denn das Leben geht weiter. Ich habe auch gelernt, mich auf mich selbst zu konzentrieren.

Was raten Sie Frauen, denen es ähnlich geht wie Ihnen?

Sich wieder neu zu orientieren. Ich glaube, dass 98 Prozent des Erfolgs davon abhängen, wie man an Sachen herangeht. Im Leben wird es immer wieder Schwierigkeiten geben, wichtig ist, dass man lernt, damit umzugehen.

War das auch ein Grund, das Buch zu schreiben?

Ja, unbedingt, denn ich bin ja nicht die Einzige, es gibt Tausende andere Menschen, die dasselbe erlebt haben.

Wie geht es Ihnen heute?

Prima, ich lebe mit meiner jüngsten Tochter Emma in Malibu und komme oft nach Deutschland, um meine älteren drei Kinder zu besuchen – und auch Familie und Freunde zu treffen. Die fehlen mir hier alle sehr.

War es schwer, die drei Großen gehen zu lassen?

Natürlich, ist für eine Mutter fast das Schlimmste, wenn die Kinder ausziehen. Aber jetzt hab ich dafür mehr Zeit für andere Dinge. Ich versuche, das Leben nun auf andere Art und Weise zu genießen.

Würden Sie wieder heiraten?

Eine Hochzeit käme für mich nicht infrage. Aber mich wieder zu verlieben und eine feste Beziehung zu haben, das könnte ich mir auf jeden Fall schön vorstellen.

Buchtipp: Dana Schweiger: "Im Herzen barfuß. Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich", Edel-Verlag, 18,50 Euro

Zur Person

Dana Schweiger , geboren am 29. Februar 1968, wächst in Seattle, Washington auf. Während ihrer Laufbahn als Model lernt sie den deutschen Schauspieler Til Schweiger („Der bewegte Mann“) kennen. Das Paar heiratet 1995 und bekommt vier Kinder – Valentin (* 1995), Luna (* 1997), Lilli (* 1998) und Emma (* 2002). 2005 folgt die Trennung, 2014 wird die Ehe geschieden.

, geboren am 29. Februar 1968, wächst in Seattle, Washington auf. Während ihrer Laufbahn als Model lernt sie den deutschen Schauspieler Til Schweiger („Der bewegte Mann“) kennen. Das Paar heiratet 1995 und bekommt vier Kinder – Valentin (* 1995), Luna (* 1997), Lilli (* 1998) und Emma (* 2002). 2005 folgt die Trennung, 2014 wird die Ehe geschieden. Gemeinsam mit Schauspielerin Ursula Karven betreibt Dana Schweiger die Firma Bellybutton, einen Versandhandel für Kinderbedarf.