Tierisch fesche Shirts für Hundefreunde

Alles begann im April 2020 mit einer WhatsApp-Konversation zwischen den beiden Freundinnen und Hundebesitzerinnen Denise Derflinger (32) und Celine Daliot (26). Sie langweilten sich im Corona-Lockdown und suchten nach einer Aufgabe. Da kam die Frage auf: "Warum gibt es eigentlich keine coole Kleidung mit Hundebezug, die zu uns passt?"

Und schon war die Idee geboren, eine eigene Kollektion anzubieten. Der Markenname "Hund&Herrl" war schnell gefunden. "Wir haben noch am selben Tag die Webseiten-Domain gekauft und bald darauf das Unternehmen ins Firmenbuch eingetragen", sagt die 32-jährige Denise Derflinger aus Linz, die Mode und Design in München studiert hat.

Partnerfirma in Neuhofen

Wichtig war den Freundinnen, hochwertige Öko-Shirts in perfekter Passform anzubieten, die ehrlich und respektvollen produziert werden. "Dazu fanden wir rasch eine Druckerei für unsere Prints in Neuhofen an der Krems und eine Firma für Stickereien in Passau", erzählt die Gallneukirchner Grafikerin Celine Daliot (26).

Im August 2020 gingen die Linzerinnen nach dem Motto "Schau ma mal" unter www.hundundherrl.shop online. "Und jetzt haben wir schon unsere dritte Kollektion auf dem Markt und die Produkte werden sogar in Hamburg, Berlin und in der Schweiz zum Gassigehen ausgeführt", freut sich Celine Daliot.

Zu den Shirts mit den humorvollen Tiersprüchen sind mittlerweile auch Hoodies und Stofftaschen mit Tiermotiven gekommen. "Zwischen alten Nähmaschinen feilen wir in einer Schneiderei eines umfunktionierten Modehauses im Zentrum von Linz an neuen Ideen", erzählt Derflinger.

Bis 31. August können Interessierte Hund&Herrl nicht nur online, sondern auch in einem Pop-up-Store in der Pfarrgasse 1 in Linz besuchen und ihre Öko-Shirts und Taschen kaufen.