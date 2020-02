Thiem nicht auf Suche nach neuer Herz-Dame: "Wenn es passiert, passiert es"

Seit seiner Trennung von der Französin Kristina Mladenovic im vergangenen Herbst ist der 26-Jährige solo, der für seine Herz-Dame in seiner Spieler-Box reservierte Platz frei. Priorität hat diese Frage für Thiem allerdings nicht.

"Ich verschließe mich vor gar nichts. Aber es ist etwas, was so viel Zeit und Konzentration beansprucht, dass ich jetzt nicht aktiv auf die Suche gehe", verdeutlichte der Niederösterreicher in seinem Statement zu diesem Thema. "Wenn es passiert, passiert es. Irgendwann wird sicher hoffentlich wieder eine Dame in der Box sein, aber das ist sicher nicht meine erste Priorität zur Zeit."

Über seine aktuellen Pläne auf dem Tennisplatz lesen Sie hier!

Dominic Thiem zurück in Österreich Nach etwa zwei Monaten im Ausland ist Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem am Dienstag in Wien gelandet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.