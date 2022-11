"Teilzeitpensionistin" Jodie Foster wird morgen 60

Wenn ein internationaler Star altert, heißt es häufig, dass diese Person noch immer wie besessen arbeite und an Ruhestand gar nicht zu denken sei. Nicht so bei Jodie Foster – die macht eigentlich nicht mehr so viel. Am morgigen Samstag, 19. November, wird der Hollywoodstar 60 Jahre. "Es stellt sich heraus, dass es andere Dinge gibt, die genauso bedeutsam sind wie Filme zu machen", sagte sie der "New York Times".

Tatsächlich machte die Schauspielerin im vergangen Jahrzehnt gerade einmal eine Handvoll Filme und war auch sonst kaum zu sehen. Keine großen Auftritte, ihre Interviews sind rar, in den sozialen Medien ist sie nicht unterwegs. Fast wirkt es so, als würde die Oscar-Gewinnerin im Fastpensionsalter die Entspannung nachholen, die ihr als Kinderstar verwehrt blieb.

Schon als Dreijährige war sie in Werbespots zu sehen, der Durchbruch gelang ihr mit "Taxi Driver" an der Seite von Robert De Niro – mit gerade einmal 13. Filmgeschichte schrieb sie auch als junge FBI-Agentin Clarice Starling in "Das Schweigen der Lämmer", eine Rolle, die Michelle Pfeiffer wegen der unbehaglichen Themen – Serienmord, Kannibalismus und sexuelle Obsession – abgesagt hatte.

Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität entschied sie sich, dem Film zeitweise den Rücken zu kehren und in Yale Literatur zu studieren. Der Medienrummel war gewaltig, Foster musste das Studium teilweise unterbrechen, bekam am Ende aber die zweitbeste Note "Magna cum Laude".

Zwei Söhne, Vater unbekannt

Über ihr Privatleben redet sie selten. Wer der Vater ihrer zwei Söhne ist, darum ranken sich viele Theorien. Seit 2014 ist sie mit der Schauspielerin Alexandra Hedison verheiratet. Demnächst wird Foster wieder vor der Kamera zu sehen sein. In "Nyad" geht es um eine Marathonschwimmerin, die von Kuba nach Florida schwimmen möchte. Es würde nicht verwundern, wenn sich die "Teilzeitpensionistin" danach wieder eine Auszeit gönnt.