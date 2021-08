Team Meghan oder Team Queen? Die Herzogin spaltet die Royal-Fans

Verkündung der Verlobung mit Queen-Enkel Harry im November 2017, Hochzeit 2018, Geburt von Söhnchen Archie 2019 – und Auszug aus dem Palast 2020: Meghans kurze Zeit in der Royal Family wirkt wie ein Wirbelsturm. Schon früh begeisterte die dynamische junge Frau mit ihrem selbstbewussten, frischen Auftreten. Gemeinsam mit Harrys Bruder Prinz William (39) und dessen Frau Herzogin Kate (39) wurde das Paar als "Fab Four" gefeiert, als fantastische vier. Auf dem Quartett ruhten die Hoffnungen für eine Modernisierung des Königshauses.

Die Gräben sind tief

Doch mittlerweile könnte der Graben kaum tiefer sein. Die Ex-Schauspielerin ("Suits") wohnt bereits seit einiger Zeit mit Harry (36), Sohn Archie (2) und Baby Lilibet in Kalifornien. Mit ihrem Auszug in Meghans Heimat USA haben der Herzog und die Herzogin von Sussex Harrys geliebte Großmutter Queen Elizabeth verletzt, zwischen den einst vertrauten Brüdern soll eisige Stimmung herrschen. Dass Meghan und Harry seitdem in aller Öffentlichkeit, etwa im viel beachteten TV-Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey, regelmäßig die Royal Family kritisieren, hat die Spannungen deutlich verstärkt. Meghan wiederum, mit Harry eng an ihrer Seite, fühlt sich von den Royals alleingelassen, im Interview beklagte sie unmenschlichen Druck und Rassismus.

Team Meghan oder Team Windsor – die Fronten sind klar verteilt. Dabei kommt es zu einer interessanten geografischen Verteilung, denn die Wahrnehmung ist in den USA und Großbritannien völlig konträr. "Amerikaner nehmen Meghan als Rassismusopfer wahr", sagt die Promi-Expertin Ashley Pearson in der Dokumentation "Meghan at 40: The Climb to Power". Für Briten wiederum sei sie eine Narzisstin, die den geliebten Harry entführt habe.

Der Zusammenprall zwischen den Traditionen des Palastes und Meghan, die Wert auf Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit legt und dafür anfangs vom Palast gelobt wurde, war vermutlich unausweichlich.

"Harry wollte schon lange raus"

Sie sei aber nicht die Böse, gibt Royals-Expertin Emily Andrews zu bedenken – und auch der Begriff "Megxit" sei falsch, weil er Meghan als Drahtzieherin verurteile. "Die Samen waren schon gepflanzt, Harry wollte raus", sagt Andrews. Die teils rassistischen Angriffe gegen Meghan gaben ihm lediglich einen Grund. Harry wollte mit dem Auszug vor allem seine Familie beschützen. Das ist eine Konsequenz aus den Erfahrungen seiner Mutter Prinzessin Diana, die 1997, von Paparazzi verfolgt, tödlich verunglückte.

Eine Versöhnung zwischen Windsor und Kalifornien ist nach wie vor möglich, die Queen selbst soll daran interessiert sein. Angeblich will sie Harry und Meghan zu ihrem Platin-Jubiläum 2022 einladen, dann sitzt sie seit 75 Jahren auf dem Thron. Fraglich ist nur, ob Störfeuer bis dahin ausbleiben. Neue Aufregung ist aber bereits in Sicht: Harry hat für 2022 seine Memoiren angekündigt.